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Автоновости

Инспекторы ГИБДД «внедрились» в барнаульские автобусы и зафиксировали сотни нарушений

За семь месяцев 2019 года барнаульская ГИБДД 87 раз проверяла общественный транспорт. Инспекторы более трех сотен нарушений, рассказали в отделении пропаганды барнаульской Госавтоинспекции.

Автобус врезался в столб в Барнауле.
Автобус врезался в столб в Барнауле.
Сообщество Barnaul 22

Без погонов инспекторы внедрились в 366 автобусов и зафиксировали 360 нарушений ПДД.

Всего ГИБДД выдала 67 представлений пассажироперевозчикам об устранении причин и условий нарушений правил дорожного движения, сопутствующих совершению ДТП.

В Госавтоинспекции отмечают, что за семь месяцев в Барнауле случилось 127 аварий с участием общественного транспорта. Два человека погибли и 162 получили травмы.

Среди причин ДТП: несоответствие скорости конкретным условиям, выезд встречную полосу, нарушение правил проезда пешеходных переходов, проезд на красный сигнал светофора.

4 сентября в Барнауле проведут очередную профилактическую акцию «Автобус».

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