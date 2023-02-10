Иран собирается обеспечить Россию своими автомобилями

Автопроизводитель Saipa хочет поставить в Россию более 20 тыс. автомобилей до конца 2023 года. Об этом сообщил РИА Новости посол России в Иране Алексей Дедов

Машины Saipa могут занять место ушедших с российского рынка моделей. При этом независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев отмечает сложности с поиском дилеров и сертификацией автомобилей.

Он считает, что 20 тыс. машин к концу года — оптимистичная цифра. В то же время спрос на них будет.

По мнению гендиректора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, времени на сертификацию и заключение соглашений с дилерами достаточно.

Посол России в Иране не исключает возможности создания российско-иранских совместных предприятий по выпуску автомобилей.

Также, добавил Дедов, иранский автоконцерн Iran Khodro планирует к концу марта поставить в Россию 2 тыс. автомобилей

Ранее altapress.ru рассказал, что в России планируют выпускать электромобили класса люкс.