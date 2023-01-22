«Мы популяризируем российский автомобиль, правительство Российской Федерации оснащено „Аурусами“. Они, насколько я знаю, тоже собираются выпускаться с электрическими силовыми установками. Поживем — увидим», — говорит Абрамченко.

Также она добавила, что, безусловно, за такими технологиями стоит будущее, но пока к электромобилям она относится осторожно.

Говоря о новом продукте и товаре, заключает вице-премьер, нужно думать и о технологии его утилизации.

Как отечественный автопром заменит BMW и Mercedes — в материале altapress.ru.