«Мы популяризируем российский автомобиль, правительство Российской Федерации оснащено „Аурусами“. Они, насколько я знаю, тоже собираются выпускаться с электрическими силовыми установками. Поживем — увидим», — говорит Абрамченко.
Также она добавила, что, безусловно, за такими технологиями стоит будущее, но пока к электромобилям она относится осторожно.
Говоря о новом продукте и товаре, заключает вице-премьер, нужно думать и о технологии его утилизации.
Как отечественный автопром заменит BMW и Mercedes — в материале altapress.ru.
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