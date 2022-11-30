С уходом зарубежных марок автомобилей отечественный автопром стал более востребован на рынке. Один новенький «Москвич 3» взбудоражил умы водителей. Altapress.ru рассказывает, как и чем автопром заменит BMW и Mercedes, и насколько «российскими» будут новые автомобили.

«Москвич 3» и «Москвич 3е»

23 ноября стало известно о начале начале серийного производства кроссовера «Москвич 3». Его электронную версию — «Москвич 3е» — планируют выпустить в 2023 году.

Автомобиль представляет собой перелицованную версию китайского JAC JS4 и многие характеристики достались ему от него.

«Москвич» достигает в длину 4 410 мм, в ширину — 1 800 мм, а в высоту — 1 660 мм. Расстояние между осями — 2 620 мм. В зависимости от комплектации колеса будут на 17 или 18 дюймов.

У базового автомобиля будет 1,6-литровый атмосферник мощностью 109 лошадиных сил, работающий в связке с шестиступенчатой механикой.

Его электронный собрат будет оснащен синхронным электромотором фирмы DY Power Technology, мощностью 68 лошадиных сил.

«Москвич 3» Wikimedia Commons

Evolute i-Pro и Evolute i-Joy

Липецкий завод компании «МоторИнвест» запустила осенью в производства два электромобиля — седан Evolute i-Pro и компактный кроссовер Evolute i-Joy.

Оба автомобиля — клоны китайский коллег, сообщает allcarz. Седан скопирован с Dongfeng Aeolus E70, а кроссовер — с Dongfeng Fengon E3 образца 2019 года.

У электронного седана i-Pro стоит заглушка вместо решетки радиатора, под которой спрятан зарядный разъем. Кузов копирует Nissan Sylphy образца 2005 года и имеет характерные прямые линии.

Он оснащен электромотором мощностью 163 лошадиных сил, который заряжается от тяговой литий-ионной батареи емкостью 53 кВтч. Он разгоняется за 9,5 секунд, а его максимальная скорость — 145 км/ч.

Что касается кроссовера, то его мощность такая же, как у его собрата. На передней оси у него установлен синхронный электромотор мощностью 163 лошадиных сил. У него несколько ездовых пресетов: Eco, Normal и Sport.

Модель i-Joy разгоняется с нуля до сотни за 8,9 секунды, его максимальная скорость — 155 км/ч. Тяговая литий-ионная батарея расположена под полом салона. По техпаспорту ее должно хватать на 407 км пробега.

Кремлевский Aurus

За последние три года отечественный авторынок увидел три модели Aurus — кроссовер Konendant, минивэн Arsenal и седан Senat. Они названы в честь башен Кремля — Комендантской, Арсенальной и Сенатской.

Автомобили — представительского класса. В их отделке использовали дорогие материалы, такие как дерево и кожа, модели оснащены по последнему слову техники.

Они построены по Единой модульной платформе (ЕМП). У автомобилей задняя четырехрычажная подвеска с одним интегральным рычагом. К такому же решению прибегли при выпуске серии BMW 7.

В их семействе самая компактная модель — Komendant, если так можно сказать про автомобиль длиной 5 380 мм. Он же самый молодой, ведь вышел в 2022 году. Arsenal появился в 2019, а Senat — в 2018 году.

Внедорожник Aurus Komendant Motor.ru

Новенькая Лада 4х4

АвтоВАЗ представил в свет обновленный внедорожник Lada 4×4 Vision.

У него 1,7-литровый бензиновый мотор, выдающим 83 лошадиных сил. А также пятиступенчатая «механика», раздаточная коробка и блокировка межосевого дифференциала.

Они уже поступили в продажу, и об одном из них altapress.ru писал в своем материале.

Также компания в скором времени планирует выпустить Lada Niva в ретро-дизайне с платформой с моторами от Renault и Dacia.

По данным Autonews, новое поколение построят на совершенно новой платформе, специально разработанной Renault. Она называется CMF-B и уже используется румынской Dacia на новых Logan и Sandero.