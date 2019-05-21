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Автоновости

Иск о ДТП Gelandewagen рэпера Тимати суд оставил без рассмотрения

20 мая Замоскворецкий суд Москвы оставил без рассмотрения иск владельца таксопарка Артура Мартиросяна, оспаривавшего решение компании «Ингосстрах», которая отказала в выплате ему страхового возмещения на ремонт автомобиля после ДТП с Mercedes Gelandewagen охраны рэпера Тимати.

Тимати.
Тимати.
пресс-служба ТНТ.

«Будет ли данное решение обжаловано, я решу после консультации с клиентом», — сказал адвокат Евгений Скрипилев, представлявший интересы заявителя, пишет bfm.ru.

3 марта 2018 года на улице Мытной во время столкновения Volkswagen с Mercedes Gelandewagen Тимура Юнусова (Тимати) внедорожник премиум-класса стоимостью 10 млн рублей полностью сгорел.

Первоначально виновником аварии был признан водитель автомобиля такси Volkswagen. Его оштрафовали на 500 рублей. Однако позже его адвокат обжаловал решение о штрафе в суде, а административное дело прекратили за истечением срока давности.

В связи с тем, что виновника аварии нет, владелец транспортного средства Мартиросян потребовал возместить расходы на ремонт иномарки в размере около 200 тысяч рублей, однако в «Ингосстрахе» отказались платить по страховке.

Это решение собственник автомобиля обжаловал в Замоскворецком суде.

В ходе подготовительной части заседания к процессу были привлечены водители: шофер Gelandewagen и водитель такси.

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