Иск о ДТП Gelandewagen рэпера Тимати суд оставил без рассмотрения

«Будет ли данное решение обжаловано, я решу после консультации с клиентом», — сказал адвокат Евгений Скрипилев, представлявший интересы заявителя, пишет bfm.ru.
3 марта 2018 года на улице Мытной во время столкновения Volkswagen с Mercedes Gelandewagen Тимура Юнусова (Тимати) внедорожник премиум-класса стоимостью 10 млн рублей полностью сгорел.
Первоначально виновником аварии был признан водитель автомобиля такси Volkswagen. Его оштрафовали на 500 рублей. Однако позже его адвокат обжаловал решение о штрафе в суде, а административное дело прекратили за истечением срока давности.
В связи с тем, что виновника аварии нет, владелец транспортного средства Мартиросян потребовал возместить расходы на ремонт иномарки в размере около 200 тысяч рублей, однако в «Ингосстрахе» отказались платить по страховке.
Это решение собственник автомобиля обжаловал в Замоскворецком суде.
В ходе подготовительной части заседания к процессу были привлечены водители: шофер Gelandewagen и водитель такси.