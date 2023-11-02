Из-за чего «молодые» водители чаще всего попадают в аварии и как их избежать

«Молодые» водители — это водители со стажем управления транспортом менее двух лет. И, к сожалению, проблема аварийности с их участием по-прежнему остается актуальной для Алтайского края. Преподаватель автошколы «БИП» в Барнауле Александр Кузьмин рассказал об основных причинах ДТП с новичками в вождении и дал рекомендации, как их избежать.

Повезет — не повезет

По данным Госавтоинспекции Алтайского края, только за девять месяцев 2023 года в Алтайском крае произошло 78 дорожно-транспортных происшествий с участием «молодых» водителей по их вине, в которых 10 человек погибли и 132 получили травмы.

Один из примеров случился в сентябре этого года в Поспелихинском районе. 20-летняя девушка со стажем вождения менее полгода не справилась с управлением. Автомобиль улетел в кювет, девушку госпитализировали. А вот ее 15-летней пассажирке повезло меньше — она скончалась до приезда скорой помощи.

Рассеять браваду

Начинающие водители быстро приобретают физические навыки вождения. А от того начинают чувствовать себя неприкосновенными за рулем, нарушая правила дорожного движения и не учитывая риски, которые могут возникнуть на дороге.

Рассеять браваду «молодого» водителя могут только время или опыт — как чужой, так и собственный. Проще говоря, «лихачат» до первой аварии, произошедшей на их глазах или, что хуже, со своим участием, — говорит преподаватель автошколы.

Причины трагедий

Александр Кузьмин среди самых частых причин трагедий с участием автомобилистов-новичков называет:

быструю и рискованную езду;

нарушение правил дорожного движения;

неопытность;

неумение справляться с автомобилем в критической ситуации;

переоценку собственных возможностей и возможностей автомобиля.

Кроме того, большинство новичков еще не привыкли управлять машиной в темное время суток. Например, им сложно определить расстояние из-за уменьшения освещения и бликов фар от другого транспорта. Это создает опасность при обгоне, разворотах, поворотах, перестроениях и других маневрах. Помимо этого, возрастает вероятность не заметить велосипедиста или пешехода.

Еще один фактор — вождение в плохую погоду. В этом случае опасность представляет скользкое или мокрое покрытие, плохая видимость из-за дождя, снега или пыли. Особенно если водитель не соблюдает дистанцию — в ненастье ее следует увеличить в пять раз.

Помимо прочего, к ДТП могут привести и пассажиры. Во-первых, из-за желания водителя похвастаться своими навыками, во-вторых, из-за разговоров, которые его отвлекают.

«Молодым» водителям нужно быть более внимательными. Но самое главное — не повторять за другими, а думать своей головой. Помнить, что автомобиль — это всегда повышенная опасность, — отмечает Александр Кузьмин.

Советы новичкам

В Госавтоинспекции Алтайского края новичкам дают несколько советов, как избежать аварий.

В частности, настоятельно рекомендуют отказаться от резких маневров и двигаться со скоростью, которая позволяет своевременно реагировать на дорожную обстановку.

При поворотах и разворотах следует оценить расстояние до приближающихся машин, строго соблюдать дистанцию и боковой интервал.

Также стоит по возможности исключить вождение в темное время суток и всегда использовать ремни безопасности.