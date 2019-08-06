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Автоновости

Из-за ЧП на складах с боеприпасами ограничили движение по трассе «Сибирь» и задержали пассажирские поезда

В связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей на территории Ачинского района Красноярского края, на федеральной трассе «Сибирь» на 712-м километре ввели ограничение для грузового вида транспорта.

В Красноярск прибыли эвакуированные из зоны ЧС.
В Красноярск прибыли эвакуированные из зоны ЧС.
24.mchs.gov.ru

Для автомобилистов организовали объезд через участок: Козулька — Шадрино — Назарово — Березовское — Шарыпово — Тисуль — Тяжинский.

По радиосвязи проинформировали водителей дальних рейсов о сложившейся дорожной обстановке, говорится в сообщении регионального МЧС.

Также перекрыто движение на автодороге Ачинск — Ужур — Троицк.

Существует ограничение и для железнодорожного сообщения. Это касается поездов: № 68 Абакан — Москва, который задержан в Абакане и № 67 Москва — Абакан, который остановлен в городе Ужуре.

В настоящее время взрывы на складе хранения артиллерийских боеприпасов войсковой части продолжаются, но их интенсивность уменьшилась, возвращаться к местам проживания небезопасно.

5 августа в 17:40 (крск. вр.) произошел взрыв на складе хранения боеприпасов на территории воинской части, расположенной в н.п. Каменка Ачинского района. Эвакуировано около 4 тыс. человек.

Число пострадавших выросло до 12 человек.

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