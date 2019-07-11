Из-за крестного хода перекроют центр Барнаула

12 июля в Барнауле по пр. Социалистическому и ул. Пушкина на час перекроют движение для всех видов транспорта, сообщает пресс-служба мэрии. Из-за этого изменится движение общественного транспорта.

Утром 12 июля в связи с 25-летием возрождения Барнаульской епархии на площади Свободы состоится Божественная литургия на месте разрушенного Петропавловского кафедрального собора. Она продолжится крестным ходом от площади Свободы до Свято-Димитриевского храма, который находится на пл. Спартака, 10.

Из-за этого с 11:00 до 12:00 перекроют движение для транспорта по пр. Социалистическому от ул. Пушкина до ул. Ползунова, а также ул. Пушкина от пр. Социалистического до здания № 10 по пл. Спартака.

Как изменится движение транспорта

Движение автобусов в этот период времени организуют по следующим схемам:

маршрут № 17: …пр. Красноармейский — разворот на перекрестке с ул. Ползунова — пр. Красноармейский — пл. Спартака , в обратном направлении

в обратном направлении по маршруту;

маршрут № 47: …пр. Ленина — ул. Гоголя — пр. Красноармейский , далее — по маршруту , в обратном направлении — по маршруту;

далее — по маршруту в обратном направлении — по маршруту; маршрут № 55: …ул. Аванесова — пр. Красноармейский — ул. Ползунова — пр. Ленина , далее — по маршруту , в обратном направлении: …пр. Ленина — ул. Гоголя — пр. Красноармейский , далее — по маршруту;

далее — по маршруту в обратном направлении: …пр. Ленина — ул. Гоголя — пр. Красноармейский далее — по маршруту; маршрут № 73: …пр. Красноармейский — ул. Ползунова — пр. Социалистический — ул. Большая Олонская — пр. Социалистический ул. Ползунова — пр. Красноармейский — пл. Спартака , в обратном направлении — по маршруту;

в обратном направлении — по маршруту; маршруты № 109 , 109оп: …пр. Ленина — ул. Гоголя — пр. Красноармейский — ул. Аванесова , далее — по маршрутам , в обратном направлении — по маршрутам;

109оп: …пр. Ленина — ул. Гоголя — пр. Красноармейский — ул. Аванесова далее — по маршрутам в обратном направлении — по маршрутам; маршруты № 57 , 60: ЛДП «Спартак-2» — ул. Большая Олонская — пр. Социалистический — ул. Ползунова — пр. Красноармейский , далее — по маршрутам , в обратном направлении — по маршрутам;

60: ЛДП «Спартак-2» — ул. Большая Олонская — пр. Социалистический — ул. Ползунова — пр. Красноармейский далее — по маршрутам в обратном направлении — по маршрутам; маршрут № 20: …пр. Ленина — ул. Мамонтова — ул. Большая Олонская — пр. Социалистический — ул. Ползунова — пр. Красноармейский — пл. Спартака , в обратном направлении: пл. Спартака — пр. Красноармейский — разворот на пересечении пр. Красноармейского с ул. Гоголя — пр. Красноармейский — ул. Ползунова — пр. Ленина , далее — по маршруту.

Автомобилистов просят по возможности заранее выбирать маршруты объезда.