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Из-за крестного хода перекроют центр Барнаула

12 июля в Барнауле по пр. Социалистическому и ул. Пушкина на час перекроют движение для всех видов транспорта, сообщает пресс-служба мэрии. Из-за этого изменится движение общественного транспорта.

Автобус.
Автобус.
Михаил Хаустов

Утром 12 июля в связи с 25-летием возрождения Барнаульской епархии на площади Свободы состоится Божественная литургия на месте разрушенного Петропавловского кафедрального собора. Она продолжится крестным ходом от площади Свободы до Свято-Димитриевского храма, который находится на пл. Спартака, 10.

Из-за этого с 11:00 до 12:00 перекроют движение для транспорта по пр. Социалистическому от ул. Пушкина до ул. Ползунова, а также ул. Пушкина от пр. Социалистического до здания № 10 по пл. Спартака.

Как изменится движение транспорта

Движение автобусов в этот период времени организуют по следующим схемам:

  • маршрут № 17: …пр. Красноармейский — разворот на перекрестке с ул. Ползунова — пр. Красноармейский — пл. Спартака, в обратном направлении
  • по маршруту;
  • маршрут № 47: …пр. Ленина — ул. Гоголя — пр. Красноармейский, далее — по маршруту, в обратном направлении — по маршруту;
  • маршрут № 55: …ул. Аванесова — пр. Красноармейский — ул. Ползунова — пр. Ленина, далее — по маршруту, в обратном направлении: …пр. Ленина — ул. Гоголя — пр. Красноармейский, далее — по маршруту;
  • маршрут № 73: …пр. Красноармейский — ул. Ползунова — пр. Социалистический — ул. Большая Олонская — пр. Социалистический ул. Ползунова — пр. Красноармейский — пл. Спартака, в обратном направлении — по маршруту;
  • маршруты № 109, 109оп: …пр. Ленина — ул. Гоголя — пр. Красноармейский — ул. Аванесова, далее — по маршрутам, в обратном направлении — по маршрутам;
  • маршруты № 57, 60: ЛДП «Спартак-2» — ул. Большая Олонская — пр. Социалистический — ул. Ползунова — пр. Красноармейский, далее — по маршрутам, в обратном направлении — по маршрутам;
  • маршрут № 20: …пр. Ленина — ул. Мамонтова — ул. Большая Олонская — пр. Социалистический — ул. Ползунова — пр. Красноармейский — пл. Спартака, в обратном направлении: пл. Спартака — пр. Красноармейский — разворот на пересечении пр. Красноармейского с ул. Гоголя — пр. Красноармейский — ул. Ползунова — пр. Ленина, далее — по маршруту.

Автомобилистов просят по возможности заранее выбирать маршруты объезда.

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