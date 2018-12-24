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Автоновости
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Из-за медленной почты водителям продлят скидку на штрафы ГИБДД

Возможность оплатить штраф ГИБДД со скидкой продлят, если извещение поступило по почте слишком поздно и «льготный» 20-дневный срок истек. Нововведение заработает в начале 2019 года, сообщает портал «Колеса».

ГИБДД организуют объезд аварийного участка.
ГИБДД организуют объезд аварийного участка.
22.mvd.ru

Кодекс об административных правонарушениях дополнят пунктом, согласно которому 20-дневный срок, предусмотренный для уплаты штрафа ГИБДД со скидкой, можно будет восстановить по ходатайству нарушителя ПДД. Такое решение могут принять судья или должностное лицо, выписавшее штраф.

21 декабря соответствующий законопроект одобрил Совет Федерации. Ранее его приняли в Госдуме. Изменение в закон вступит в силу, когда документ подпишет президент РФ.

Нововведение разработали в правительстве РФ, чтобы исполнить решение Конституционного суда РФ. До этой инстанции дошел автомобилист, которого оштрафовали за превышение скорости в Подмосковье, но извещение о штрафе ему поступило уже после 20 дней с этого момента. В итоге он не смог заплатить штраф и подал в суд.

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