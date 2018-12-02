Из-за непогоды на «Чуйском тракте» и дороге на Казахстан дежурили почти 200 машин алтайских дорожников

На федеральных трассах «Чуйский тракт» и А-322 Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан, израсходовали 1 234 тонны противогололедных материалов. В пресс-службе отметили, что «на основной протяженности сети обеспечено нормативное состояние покрытия, 2 декабря дорожные службы продолжают ликвидировать последствия непогоды».
Дорожники напоминают напоминает о необходимости соблюдать скоростной режим и быть внимательными на участках, где работает техника.
Телефон диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Алтай»: