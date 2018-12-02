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Из-за непогоды на «Чуйском тракте» и дороге на Казахстан дежурили почти 200 машин алтайских дорожников

Из-за непогоды и действующего в Алтайском крае штормового предупреждения, дорожники работали в усиленном режиме. Только на федеральных трассах региона дежурили 114−193 ед. техники. Техника работала круглосуточно, сообщают в пресс-службе Упрдор «Алтай».

Очистка трасс в Алтайском крае.
Очистка трасс в Алтайском крае.
altdor.ru

На федеральных трассах «Чуйский тракт» и А-322 Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан, израсходовали 1 234 тонны противогололедных материалов. В пресс-службе отметили, что «на основной протяженности сети обеспечено нормативное состояние покрытия, 2 декабря дорожные службы продолжают ликвидировать последствия непогоды».

Дорожники напоминают напоминает о необходимости соблюдать скоростной режим и быть внимательными на участках, где работает техника.

Телефон диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Алтай»: 8 (3852) 63-14-59.

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