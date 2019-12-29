Из-за неполадок в капоте Renault отзывает в России все автомобили Kaptur

Причина такого решения — в неполадки системы открытия капота. Как пишет retail.ru, в кроссовере возникла опасность внезапного открытия капота во время движения из-за обрыва петли замка капота.
Все автомобилям, подпадающим под отзыв, будет произведена замена замка капота.
Напомним, кроссовер Kaptur выпускается на заводе Renault в Москве и является одним из самых продаваемых в стране в своей ценовой категории.
По итогам января-ноября этого года продажи Renault Kaptur в России составили 23 696 автомобилей.