Из-за неполадок в капоте Renault отзывает в России все автомобили Kaptur

Французский автомобильный концерн проводит чуть ли не рекордный отзыв своих автомобилей в России. Из-за неполадок в системе открытия капота будет отозвано более 780 тыс. кроссовером Kaptur. Это весь объем, выпущенный и реализованный в нашей стране с сентбря 2015 года.