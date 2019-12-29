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Автоновости

Из-за неполадок в капоте Renault отзывает в России все автомобили Kaptur

Французский автомобильный концерн проводит чуть ли не рекордный отзыв своих автомобилей в России. Из-за неполадок в системе открытия капота будет отозвано более 780 тыс. кроссовером Kaptur. Это весь объем, выпущенный и реализованный в нашей стране с сентбря 2015 года.

Renault Kaptur с вариатором.
Renault Kaptur с вариатором.
Настасья Коваленко

Причина такого решения — в неполадки системы открытия капота. Как пишет retail.ru, в кроссовере возникла опасность внезапного открытия капота во время движения из-за обрыва петли замка капота.

Все автомобилям, подпадающим под отзыв, будет произведена замена замка капота.

Напомним, кроссовер Kaptur выпускается на заводе Renault в Москве и является одним из самых продаваемых в стране в своей ценовой категории.

По итогам января-ноября этого года продажи Renault Kaptur в России составили 23 696 автомобилей.

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