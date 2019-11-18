Из-за ночного снегопада Барнаул вновь сковали 10-балльные пробки

На данный момент сложнее всего проехать по наиболее оживленным магистралям города — Павловскому тракту в районе улицы Малахова, шоссе Ленточный бор.
Затрудненно движение на перекрестках проспекта Ленина с улицами Матросова и Северо-Западной.
Причиной очередного дорожного коллапса стал обильный ночной снегопад.
Пробки в Барнауле 18 ноября 2019 года
Как уже сообщалось, днем 18 ноября в Алтайском крае и Барнауле ожидается снег, мокрый снег, местами сильный, метели, гололёдные явления. Усиление ветра до 19−24 м/с.
На дорогах сильная гололедица, снежные заносы.