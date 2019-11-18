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Автоновости

Из-за ночного снегопада Барнаул вновь сковали 10-балльные пробки

Утром 18 ноября в краевой столице вновь возникли серьезные проблемы на дорогах. Напряженная ситуация, скорее всего, будет сохраняться в течение всего дня.

Снегопад в Барнауле.
Снегопад в Барнауле.
Анна Зайкова

На данный момент сложнее всего проехать по наиболее оживленным магистралям города — Павловскому тракту в районе улицы Малахова, шоссе Ленточный бор.

Затрудненно движение на перекрестках проспекта Ленина с улицами Матросова и Северо-Западной.

Причиной очередного дорожного коллапса стал обильный ночной снегопад.

Пробки в Барнауле 18 ноября 2019 года
Пробки в Барнауле 18 ноября 2019 года
vk.com/incident22

Как уже сообщалось, днем 18 ноября в Алтайском крае и Барнауле ожидается снег, мокрый снег, местами сильный, метели, гололёдные явления. Усиление ветра до 19−24 м/с.

На дорогах сильная гололедица, снежные заносы.

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