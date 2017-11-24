Власти Барнаула определились, где будет главная новогодняя елка и снежный городок

Новогодний городок построят на участке по проспекту Социалистическому от улицы Молодежной и до улицы Димитрова. Здесь будут проводить праздничные мероприятия, посвященные Рождеству и Новому году.

Ранее altapress.ru писал, что глава администрации Барнаула Сергей Дугин говорил, что главную елку и ледовый городок могут разместить на пешеходной улице Мало-Тобольской, чтобы не мешать движению.

23 декабря откроют также елки в районах города. Из-за этого движение с 16:00 до 20:00 перекроют на улице Георгия Исакова (от четной стороны улицы Островского до нечетной стороны), а также четную сторону на пр. Ленина от ул. Чеглецова до ул. Петра Сухого с 17.00 до 18.00.

Движение автобусов в прямом и обратном направлениях организуют по улицам:

по маршруту №24 : Кавалерийской — Юрина — Попова — Георгия Исакова – Островского (чётная сторона) — Антона Петрова — Малахова — Юрина — далее по своему маршруту;

: Кавалерийской — Юрина — Попова — Георгия Исакова – Островского (чётная сторона) — Антона Петрова — Малахова — Юрина — далее по своему маршруту; по маршруту №6 будет организовано по улицам: Солнечная Поляна — Юрина — Попова — Георгия Исакова — Островского (четная сторона) — Антона Петрова —далее по своему маршруту;

будет организовано по улицам: Солнечная Поляна — Юрина — Попова — Георгия Исакова — Островского (четная сторона) — Антона Петрова —далее по своему маршруту; по маршруту №29: Солнечная Поляна — Георгия Исакова — Островского (чётная сторона) — Антона Петрова — Малахова — Петра Сухова — далее по своему маршруту.

Движение автобусов по маршрутам №1, 25, 29, 32, 35, 41, 50, 57, 58, 76 в прямом направлении организуют по ул. Северо-Западной, пр. Калинина, пр. Космонавтов. Трасса троллейбусного маршрута №1 на это время будет сокращена до ост."Шинный завод".

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