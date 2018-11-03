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Из-за погоды в Алтайском крае автомобили попадают в массовые ДТП

3 октября в Алтайском крае наступил День жестянщика. На многих трассах происходят ДТП, в которые попадают несколько автомобилей одновременно. В некоторых случаях пострадавшим требуется скорая медицинская помощь.

ДТП 3 октября 2018 года.
ДТП 3 октября 2018 года.
barneos22

Barnaul.22 сообщает о нескольких происшествиях.

Авария произошла на выезде после поворота на Бийск у заправки «Роснефть». Объехать автомобили можно только через заправку, потому что фура полностью перегородила дорогу.

Около поселка Солнечный и Новоалтайска столкнулись более десятка машин: по одной информации 12, по другой — около 20. На месте работают пожарные и скорая помощь.

По информации Упрдор «Алтай», движение на внутренних и федеральных трассах периодически блокируется из-за огромного количества аварий, пишет «Алтайская правда». В основном, они спровоцированы метелью и гололедными явлениями.

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