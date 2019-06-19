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19 июня
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Автоновости

Из-за повреждения на водопроводе в Барнауле ограничили движение

В Барнауле 19 июня произошло повреждение на водопроводе по улице Эмилии Алексеевой, 55. На месте работают специалисты, пришлось временно ограничить движение, сообщают в пресс-службе мэрии.

Дорожный конус.
Дорожный конус.
СС0

Специалисты барнаульского водоканала устраняют повреждение без отключения воды в домах горожан. На время работ ограничили движение транспорта по улице Эмилии Алексеевой от улицы Малахова до улицы Глушкова.

Завершить работы планируют до 6 утра 20 июня. Автомобилистов просят быть внимательными и заранее выбирать пути объезда.

Объезд для маршрутов № 35, 57, 120, 51, 76:

  • Малахова - П. Сухова — 40 лет Октября — Э Алексеева -далее по маршруту;

для маршрутов № 32, 41:

  • Э. Алексеева — Малахова — П-Сухова-40 лет Октября — Э. Алексеева -далее по маршруту .
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