Из-за повреждения на водопроводе в Барнауле ограничили движение

Специалисты барнаульского водоканала устраняют повреждение без отключения воды в домах горожан. На время работ ограничили движение транспорта по улице Эмилии Алексеевой от улицы Малахова до улицы Глушкова.
Завершить работы планируют до 6 утра 20 июня. Автомобилистов просят быть внимательными и заранее выбирать пути объезда.
Объезд для маршрутов № 35, 57, 120, 51, 76:
- Малахова - П. Сухова — 40 лет Октября — Э Алексеева -далее по маршруту;
для маршрутов № 32, 41:
- Э. Алексеева — Малахова — П-Сухова-40 лет Октября — Э. Алексеева -далее по маршруту .