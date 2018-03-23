Автоновости

Из-за растаявшего льда в Новосибирске дорогие иномарки "попадали" на другие автомобили

Сегодня, 15:15.
Автоновости

23 марта в Новосибирске тающий лед сыграл злую шутку с владельцами нескольких иномарок, запаркованных на улице, сообщает АСТ-54.

В Новосиибрске из-за растаявшего льда повредились автомобили. 23 марта 2018 года.
В Новосиибрске из-за растаявшего льда повредились автомобили. 23 марта 2018 года. Фото : vk.com/act54.

Так у "Ланта-центра" на Октябрьской магистрали на парковке пострадали BMW X5, Volkswagen Amarok, Kia и Kia Sportage. Стоявшие рядом BMW и Volkswagen скатились по подтаявшему льду с парапета и ударились в стоявшие внизу машины.

История повторилась с припаркованным возле бизнес-центра на проспекте Димитрова автомобилем Lexus, который откатился в стоявшую Honda.

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