Из-за растаявшего льда в Новосибирске дорогие иномарки "попадали" на другие автомобили

Так у "Ланта-центра" на Октябрьской магистрали на парковке пострадали BMW X5, Volkswagen Amarok, Kia и Kia Sportage. Стоявшие рядом BMW и Volkswagen скатились по подтаявшему льду с парапета и ударились в стоявшие внизу машины.

История повторилась с припаркованным возле бизнес-центра на проспекте Димитрова автомобилем Lexus, который откатился в стоявшую Honda.

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