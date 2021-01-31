Из-за реконструкции моста через Барнаулку изменится маршрут движения автобуса

На улице Челюскинцев установят временный металлический пешеходный мост, говорится в сообщении пресс-службы администрации Барнаула. Выполнить устройство временного моста планируется с 1 по 15 февраля. До этого времени пешеходное движение по существующему мосту будет открыто.
Движение автобусного маршрута № 65 будет организовано по следующей схеме: — в прямом направлении (ул.Солнечная Поляна — мкр. Восточный): … ул. Загородная — ул. Челюскинцев — ул. Гоголя — пр. Красноармейский, разворот на ул. Ползунова, далее по маршруту;
— в обратном направлении (мкр.Восточный — ул. Солнечная Поляна): пр-кт Красноармейский — ул. Позунова — пер. Радищева — ул. Гоголя — ул. Челюскинцев — ул. Загородная, далее по маршруту.
Работы по реконструкции продолжатся до 1 ноября.