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Автоновости

Из-за реконструкции моста через Барнаулку изменится маршрут движения автобуса

1 февраля в 09:00 начнутся работы по проведению реконструкции моста через реку Барнаулку по ул.Челюскинцев.

В общественном транспорте Барнаула на День города.
В общественном транспорте Барнаула на День города.
altapress.ru.

На улице Челюскинцев установят временный металлический пешеходный мост, говорится в сообщении пресс-службы администрации Барнаула. Выполнить устройство временного моста планируется с 1 по 15 февраля. До этого времени пешеходное движение по существующему мосту будет открыто.

Движение автобусного маршрута № 65 будет организовано по следующей схеме: — в прямом направлении (ул.Солнечная Поляна — мкр. Восточный): … ул. Загородная — ул. Челюскинцев — ул. Гоголя — пр. Красноармейский, разворот на ул. Ползунова, далее по маршруту;

— в обратном направлении (мкр.Восточный — ул. Солнечная Поляна): пр-кт Красноармейский — ул. Позунова — пер. Радищева — ул. Гоголя — ул. Челюскинцев — ул. Загородная, далее по маршруту.

Работы по реконструкции продолжатся до 1 ноября.

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