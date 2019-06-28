Из-за ремонта моста через Барнаулку почти на год перекроют дорогу

Проезжую часть от ул. Вербной до ул. Вечерней перекроют с 09:00 1 июля 2019 года до 21:00 30 сентября 2020 года.
Водителей просят быть внимательными при проезде участка.
В Барнауле перекроют улицу на время ремонта конструкций моста через Барнаулку в районе Булыгино, сообщает мэрия.
Проезжую часть от ул. Вербной до ул. Вечерней перекроют с 09:00 1 июля 2019 года до 21:00 30 сентября 2020 года.
Водителей просят быть внимательными при проезде участка.
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