Из-за сломанного светофора в Барнауле образовалась 4-х километровая пробка

Утром 17 апреля в Барнауле на Павловском тракте от улицы Георгиева до Трактовой улицы образовалась 4-х километровая пробка. По данным сервиса "Яндекс Пробки", около магазина "Леруа Мерлен" не работает светофор. Пробки на дорогах города достигли 8 баллов.

Светофор не работает на перекрестке Павловский тракт — ул. Просторная. На Павловском тракте автомобилисты движутся со скоростью 5 км/ч. Около магазина "Леруа Мерлен" произошло ДТП. По словам барнаульцев, на пересечении Павловского тракта и улицы Попова работают регулировщики. Движение автомобилей затруднено на: ул. Энтузиастов,

ул. Попова,

ул. Георгиева,

на пересечении ул. Малахова и ул. Петра Сухова,

на некоторых участках пр. Ленина,

на пересечении ул. Власихинской и шоссе Ленточный бор. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.