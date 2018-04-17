Из-за сломанного светофора в Барнауле образовалась 4-х километровая пробка

Утром 17 апреля в Барнауле на Павловском тракте от улицы Георгиева до Трактовой улицы образовалась 4-х километровая пробка. По данным сервиса "Яндекс Пробки", около магазина "Леруа Мерлен" не работает светофор. Пробки на дорогах города достигли 8 баллов.
Светофор не работает на перекрестке Павловский тракт — ул. Просторная.
На Павловском тракте автомобилисты движутся со скоростью 5 км/ч. Около магазина "Леруа Мерлен" произошло ДТП. По словам барнаульцев, на пересечении Павловского тракта и улицы Попова работают регулировщики.
Движение автомобилей затруднено на:
- ул. Энтузиастов,
- ул. Попова,
- ул. Георгиева,
- на пересечении ул. Малахова и ул. Петра Сухова,
- на некоторых участках пр. Ленина,
- на пересечении ул. Власихинской и шоссе Ленточный бор.
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