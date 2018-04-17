Автоновости

Из-за сломанного светофора в Барнауле образовалась 4-х километровая пробка

Сегодня, 09:10.
Автоновости

Утром 17 апреля в Барнауле на Павловском тракте от улицы Георгиева до Трактовой улицы образовалась 4-х километровая пробка. По данным сервиса "Яндекс Пробки", около магазина "Леруа Мерлен" не работает светофор. Пробки на дорогах города достигли 8 баллов.

Пробка в Барнауле 17 апреля.
Пробка в Барнауле 17 апреля. Фото : Вячеслав Околелов, "Барнаул22".

Светофор не работает на перекрестке Павловский тракт — ул. Просторная.

На Павловском тракте автомобилисты движутся со скоростью 5 км/ч. Около магазина "Леруа Мерлен" произошло ДТП. По словам барнаульцев, на пересечении Павловского тракта и улицы Попова работают регулировщики. 

Движение автомобилей затруднено на:

  • ул. Энтузиастов,
  • ул. Попова,
  • ул. Георгиева,
  • на пересечении ул. Малахова и ул. Петра Сухова,
  • на некоторых участках пр. Ленина,
  • на пересечении ул. Власихинской и шоссе Ленточный бор.
Пробки в Барнауле 17 апреля.
Пробки в Барнауле 17 апреля.
Пробки в Барнауле 17 апреля.
Пробки в Барнауле 17 апреля.

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