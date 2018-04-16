Из-за паводка закрыли дорогу на барнаульский остров Шубинский

В Барнауле из-за перелива воды через дорогу в Затоне закрыли путь на остров Шубинский, сообщает официальный сайт города.
В Барнауле из-за паводка закрыли дорогу на остров Шубинский. Фото : barnaul.org.
В Барнауле из-за паводка закрыли дорогу на остров Шубинский. Фото : barnaul.org.
В Барнауле из-за паводка закрыли дорогу на остров Шубинский. Фото : barnaul.org.
В Барнауле из-за паводка закрыли дорогу на остров Шубинский. Фото : barnaul.org.
В Барнауле из-за паводка закрыли дорогу на остров Шубинский. Фото : barnaul.org.
В Барнауле из-за паводка закрыли дорогу на остров Шубинский. Фото : barnaul.org.
В Барнауле из-за паводка закрыли дорогу на остров Шубинский. Фото : barnaul.org.
Специалисты установили в Затоне знак "Въезд запрещен" и ограждающие конструкции на проезжей части. Автомобили двигаются по понтонному мосту.
При отметке подтопления на Оби в 580 см автомобильное движение в Затон из Барнаула перекроют. В краевую столицу можно будет попасть только на теплоходах.
Напомним, Обь у Барнаула за сутки поднялась на полметра, ее уровень составляет 506 см, при критическом — 540 см.
Ранее altapress.ru писал, что в Алтайском крае из-за паводка перекрыли несколько дорог.
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