В Алтайском крае из-за паводка перекрыли несколько дорог

Из-за паводка в Алтайском крае ограничили движение на участках дорог в двух районах, сообщает "Алтайавтодор".
Закрытые участки дорог:
- В Завьяловском районе на дороге "Ребриха — Шарчино — Корчино — Завьялово — Леньки — Благовещенка" (от границы Мамонтовского района до с.Добрая Воля и район села Добрая Воля).
- В Завьяловском районе на участке дороги "ст.Овечкино — Овечкино — Завьялово". Альтернативный проезд до Овечкино — по дороге "Гонохово — Овечкино".
- В Топчихинском районе подтопило и размыло участок дороги "Топчиха — Хабазино — Красноярка — Нагорный". Нет движения до Красноярки. Туда можно доехать по дороге "Чистюнька — Володарка — причал".
Водителей предупреждают об опасности и просят быть внимательными.
Напомним, в Алтайском крае ночью 10 апреля сильно размыло дорогу Топчиха — Фунтики в Топчихинском районе.
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