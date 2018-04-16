Автоновости

В Алтайском крае из-за паводка перекрыли несколько дорог

Сегодня, 17:04.
Автоновости

Из-за паводка в Алтайском крае ограничили движение на участках дорог в двух районах, сообщает "Алтайавтодор".

В Алтайском крае сильно размыло дорогу.
В Алтайском крае сильно размыло дорогу. Фото : Саня Ремизов в vk.com/barneos22.

Закрытые участки дорог:

  • В Завьяловском районе на дороге "Ребриха — Шарчино — Корчино — Завьялово — Леньки — Благовещенка" (от границы Мамонтовского района до с.Добрая Воля и район села Добрая Воля).
  • В Завьяловском районе на участке дороги "ст.Овечкино — Овечкино — Завьялово". Альтернативный проезд до Овечкино — по дороге "Гонохово — Овечкино".
  • В Топчихинском районе подтопило и размыло участок дороги "Топчиха — Хабазино — Красноярка — Нагорный". Нет движения до Красноярки. Туда можно доехать по дороге "Чистюнька — Володарка — причал".

Водителей предупреждают об опасности и просят быть внимательными.

Напомним, в Алтайском крае ночью 10 апреля сильно размыло дорогу Топчиха — Фунтики в Топчихинском районе.

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