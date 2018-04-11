Потоки воды и куски асфальта: в Алтайском крае сильно размыло дорогу

В Алтайском крае ночью 10 апреля размыло дорогу Топчиха — Фунтики в Топчихинском районе, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22". По словам очевидцев, из-за этого несколько деревень оказались отрезанными от райцентра.
На снимках с места ЧП видно, что потоки воды сильно разрушили дорогу. В некоторых местах асфальт провалился.
По словам очевидцев, другой дороги из райцентра в Фунтики и другие села нет.
Кроме того, на сайте "Алтайавтодора" сказано, что в Топчихинском районе из-за выхода из берегов Алея подтопило и размыло участок дороги "Топчиха—Хабазино—Красноярка—Нагорный", которая находится с другой стороны от "Топчиха-Фунтики". Также нет движения до села Красноярка. Доехать туда можно по альтернативному проезду.
Напомним, в 2016 году в районе села Батурово размыло трассу из-за сильного дождя: вода перелилась через дорогу. Пострадали два участка полотна на 102 км и 104 км. Движение для автомобилей было перекрыто.
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