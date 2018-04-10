Талые воды затопили улицы в алтайском городе

Талые воды затопили один из районов в алтайском городе. Фото: Дмитрий Проскурин, izvestiy-kamen.ru. Талые воды затопили один из районов в алтайском городе. Фото: Дмитрий Проскурин, izvestiy-kamen.ru. Талые воды затопили один из районов в алтайском городе. Фото: Дмитрий Проскурин, izvestiy-kamen.ru. Талые воды затопили один из районов в алтайском городе. Фото: Дмитрий Проскурин, izvestiy-kamen.ru. Талые воды затопили один из районов в алтайском городе. Фото: Дмитрий Проскурин, izvestiy-kamen.ru. Талые воды затопили один из районов в алтайском городе. Фото: Дмитрий Проскурин, izvestiy-kamen.ru. Талые воды затопили один из районов в алтайском городе. Фото: Дмитрий Проскурин, izvestiy-kamen.ru. Талые воды затопили один из районов в алтайском городе. Фото: Дмитрий Проскурин, izvestiy-kamen.ru.

Водопропускная труба в районе улицы Радостной не справилась с объемом поступающей воды. Издание отмечает, что критической ситуации нет. Прохождение талой воды через город находится под контролем, места возможных подтоплений проверяют.

Александр Жарков, начальник 8-го ОФПС, рассказал, что "ситуацию на Зеленом Клину можно назвать "серединой" паводка, обусловленной таянием снега в полях. Есть небольшие подтопления приусадебных участков, но ситуация стабилизируется на глазах, уровень воды снижается из-за понижения температуры воздуха. Паводковые воды в районе Зеленого Клина будут стекаться в котлован возле железной дороге".

На улице Барнаульская образовалось озеро из талых вод, стекающих в низину со всех прилегающих улиц. Угрозы жилым домам водоем не представляет, но чтобы избавиться от него, нужно задействовать водооткачивающую технику, которой нет.

Случаев подтопления жилых домов и домовладений нет. В полях снега практически не осталось и можно предположить, что небольшое наводнение стало пиком таяния снега в полях. В прошлом году ситуация в районе железнодорожного вокзала, Зеленого клина и Кулацкого поселка была критичной.

Напомним, на выходных талые воды подтопили несколько улиц и дворов Барнаула. Специалисты проводили откачку круглосуточно.