Ледоход на Ануе: алтайская река с огромной силой сносит льдины

"На горных реках период ледохода длится недолго, но это очень зрелищный процесс!", — пишут участники группы "Барнаул22".

По прогнозам ГУ МЧС по Алтайскому краю, с учетом ночных температур от -2 до +3 начнется активное снеготаяние в верховьях Чарыша и Песчаной. Из-за этого прогнозируют незначительный подъем уровня воды на реках. Ускорить этот процесс могут осадки на территории региона.

Повышение уровня рек прогнозируют с 8 по 10 апреля. Это произойдет в малых реках предгорий и в верховьях Песчаной, Ануя, Чарыша и Алея, а также в бассейнах Бии и Катуни. Возможно вскрытие ледового покрова и образование заторов на отдельных участках Оби и Бии. Однако превышение критических отметок в указанный период не будет.

Ранее altapress.ru уже писал, что река Ануй принесла разрушения в села Алтайского края. Некоторые из них заполонили огромные льдины, которые ломали все на своем пути.