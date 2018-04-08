Ледоход на Ануе: алтайская река с огромной силой сносит льдины

Сегодня, 13:14.
Жизнь

В сети появилось видео ледохода на алтайской реке Ануй. Разбушевавшаяся река сносит все на своем пути, с высокой скоростью "переносит" огромные льдины.

Паводок на Алтае. Ануй выбросил льдины в Солонешном.
Паводок на Алтае. Ануй выбросил льдины в Солонешном. Фото: vk.com/nature_of_altai.

"На горных реках период ледохода длится недолго, но это очень зрелищный процесс!", — пишут участники группы "Барнаул22".

По прогнозам ГУ МЧС по Алтайскому краю, с учетом ночных температур от -2 до +3 начнется активное снеготаяние в верховьях Чарыша и Песчаной. Из-за этого прогнозируют незначительный подъем уровня воды на реках. Ускорить этот процесс могут осадки на территории региона.

Повышение уровня рек прогнозируют с 8 по 10 апреля. Это произойдет в малых реках предгорий и в верховьях Песчаной, Ануя, Чарыша и Алея, а также в бассейнах Бии и Катуни. Возможно вскрытие ледового покрова и образование заторов на отдельных участках Оби и Бии. Однако превышение критических отметок в указанный период не будет. 

Ранее altapress.ru уже писал, что река Ануй  принесла разрушения в села Алтайского края. Некоторые из них заполонили огромные льдины, которые ломали все на своем пути. 

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров