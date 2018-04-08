Ледоход на Ануе: алтайская река с огромной силой сносит льдины

В сети появилось видео ледохода на алтайской реке Ануй. Разбушевавшаяся река сносит все на своем пути, с высокой скоростью "переносит" огромные льдины.
"На горных реках период ледохода длится недолго, но это очень зрелищный процесс!", — пишут участники группы "Барнаул22".
По прогнозам ГУ МЧС по Алтайскому краю, с учетом ночных температур от -2 до +3 начнется активное снеготаяние в верховьях Чарыша и Песчаной. Из-за этого прогнозируют незначительный подъем уровня воды на реках. Ускорить этот процесс могут осадки на территории региона.
Повышение уровня рек прогнозируют с 8 по 10 апреля. Это произойдет в малых реках предгорий и в верховьях Песчаной, Ануя, Чарыша и Алея, а также в бассейнах Бии и Катуни. Возможно вскрытие ледового покрова и образование заторов на отдельных участках Оби и Бии. Однако превышение критических отметок в указанный период не будет.
Ранее altapress.ru уже писал, что река Ануй принесла разрушения в села Алтайского края. Некоторые из них заполонили огромные льдины, которые ломали все на своем пути.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.