Ануй разбушевался: огромные льдины заполонили алтайское село

Паводок на Алтае-2018. Ануй принес льдины в Антоньевку Петропавловского района. Фото: Оля Донских в vk.com/barneos22. Паводок на Алтае-2018. Ануй принес льдины в Антоньевку Петропавловского района. Фото: Оля Донских в vk.com/barneos22. Паводок на Алтае-2018. Ануй принес льдины в Антоньевку Петропавловского района. Фото: Оля Донских в vk.com/barneos22.

Как сообщают очевидцы ситуации, льдины поплыли в село еще 24 марта. Сотрудники МЧС не могут пробраться к некоторым домам из-за заторов. Село отрезало от электричества. Из-за похолодания надеяться на то, что льдины скоро растают, не приходится. Прошедший накануне снегопад после потепления может стать причиной нового наводнения.

Публикация от Alexandr (@alexandr_mas_) 26 Мар 2018 в 8:58 PDT

В 2018 году в Алтайском крае топит даже там, где никогда такого не случалось. Жертвами стихии уже стали два человека.Осадки, выпавшие 30 и 31 марта, могут спровоцировать дальнейший подъем уровня воды и ухудшение обстановки в любом населенном пункте региона. Под угрозой населенные пункты, находящиеся ниже по течению относительно затопленных пунктов.