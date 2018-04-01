Ануй разбушевался: огромные льдины заполонили алтайское село

Ануй в этом году бушует совсем не по-детски. Похозяйничав в Солонешном, река принесла разрушения в Антоньевку Петропавловского района. Село заполонили огромные льдины, которые ломают все на своем пути.
Как сообщают очевидцы ситуации, льдины поплыли в село еще 24 марта. Сотрудники МЧС не могут пробраться к некоторым домам из-за заторов. Село отрезало от электричества. Из-за похолодания надеяться на то, что льдины скоро растают, не приходится. Прошедший накануне снегопад после потепления может стать причиной нового наводнения.
В 2018 году в Алтайском крае топит даже там, где никогда такого не случалось. Жертвами стихии уже стали два человека.Осадки, выпавшие 30 и 31 марта, могут спровоцировать дальнейший подъем уровня воды и ухудшение обстановки в любом населенном пункте региона. Под угрозой населенные пункты, находящиеся ниже по течению относительно затопленных пунктов.
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