МЧС: ход наводнения на Алтае спрогнозировать невозможно

Что ожидать жителям края в ближайшие дни?

Улучшение ситуации связано с тем, что малые реки вскрываются и уносят большие объемы талой воды. Ранее Altapress.ru писал, что вызывает опасения прогноз погоды на ближайшие три дня. Осадки, которые прогнозирует Алтайгидрометцентр, могут привести к непредсказуемому развитию ситуации. Поэтому сложно сказать, когда именно вода дойдет до Барнаула и других населенных пунктов по течению Оби.

Что остается подтопленным?

К вечеру 30 марта 2018 года 41 населенный пункт в десяти районах края все еще остается подтопленным. Вода пока остается в Краснощековском, Петропавловском, Смоленском, Шипуновском, Быстроистокском и других районах, в Бийске. По-прежнему в воде остаются 467 жилых домов. Из пострадавших сел эвакуировано 1255 человек, они находятся в шести пунктах временного размещения.

Откуда ушла вода?

Вода ушла из 75 населенных пунктов в Алтайском, Петропавловском, Чарышском и других районах. Там приступили к восстановлению разрушений, работают комиссии по оценке ущерба. Социально значимым объектам в зоны подтопления ничего не угрожает.

Какие силы задействованы?

Устранением последствий паводка и оказанием помощи пострадавшим во всех населенных пунктах заняты 1393 человека, большая часть которых — сотрудники МЧС. 29 марта в помощь алтайским спасателям прибыли 62 сотрудника Сибирского и Уральского поисково-спасательных отрядов, а также 14 плавсредств.