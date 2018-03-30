МЧС: ход наводнения на Алтае спрогнозировать невозможно

За последние сутки число подтопленных населенных пунктов в Алтайском крае уменьшилось на треть, — об этом altapress.ru сообщили в краевом МЧС. Но эксперты не могут предсказать, как будет развиваться ситуация в дальнейшем.
Что ожидать жителям края в ближайшие дни?
Улучшение ситуации связано с тем, что малые реки вскрываются и уносят большие объемы талой воды. Ранее Altapress.ru писал, что вызывает опасения прогноз погоды на ближайшие три дня. Осадки, которые прогнозирует Алтайгидрометцентр, могут привести к непредсказуемому развитию ситуации. Поэтому сложно сказать, когда именно вода дойдет до Барнаула и других населенных пунктов по течению Оби.
Что остается подтопленным?
К вечеру 30 марта 2018 года 41 населенный пункт в десяти районах края все еще остается подтопленным. Вода пока остается в Краснощековском, Петропавловском, Смоленском, Шипуновском, Быстроистокском и других районах, в Бийске. По-прежнему в воде остаются 467 жилых домов. Из пострадавших сел эвакуировано 1255 человек, они находятся в шести пунктах временного размещения.
Откуда ушла вода?
Вода ушла из 75 населенных пунктов в Алтайском, Петропавловском, Чарышском и других районах. Там приступили к восстановлению разрушений, работают комиссии по оценке ущерба. Социально значимым объектам в зоны подтопления ничего не угрожает.
Какие силы задействованы?
Устранением последствий паводка и оказанием помощи пострадавшим во всех населенных пунктах заняты 1393 человека, большая часть которых — сотрудники МЧС. 29 марта в помощь алтайским спасателям прибыли 62 сотрудника Сибирского и Уральского поисково-спасательных отрядов, а также 14 плавсредств.
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