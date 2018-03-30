МЧС: ход наводнения на Алтае спрогнозировать невозможно

Сегодня, 19:06.
Происшествия

За последние сутки число подтопленных населенных пунктов в Алтайском крае уменьшилось на треть, — об этом altapress.ru сообщили в краевом МЧС. Но эксперты не могут предсказать, как будет развиваться ситуация в дальнейшем. 

Паводок на Алтае. Спасатели МЧС пришли на помощь жителям подтопленных населенных пунктов Алтайского края. Март 2018 года.
Паводок на Алтае. Спасатели МЧС пришли на помощь жителям подтопленных населенных пунктов Алтайского края. Март 2018 года. Фото: siberian.mchs.ru.

Что ожидать жителям края в ближайшие дни?

Улучшение ситуации связано с тем, что малые реки вскрываются и уносят большие объемы талой воды. Ранее Altapress.ru писал, что вызывает опасения прогноз погоды на ближайшие три дня. Осадки, которые прогнозирует Алтайгидрометцентр, могут привести к непредсказуемому развитию ситуации. Поэтому сложно сказать, когда именно вода дойдет до Барнаула и других населенных пунктов по течению Оби.  

Что остается подтопленным?

К вечеру 30 марта 2018 года 41 населенный пункт в десяти районах края все еще остается подтопленным. Вода пока остается в Краснощековском, Петропавловском, Смоленском, Шипуновском, Быстроистокском и других районах, в Бийске. По-прежнему в воде остаются 467 жилых домов. Из пострадавших сел эвакуировано 1255 человек, они находятся в шести пунктах временного размещения. 

Откуда ушла вода?

Вода ушла из 75 населенных пунктов в Алтайском, Петропавловском, Чарышском и других районах. Там приступили к восстановлению разрушений, работают комиссии по оценке ущерба. Социально значимым объектам в зоны подтопления ничего не угрожает.

Какие силы задействованы?

Устранением последствий паводка и оказанием помощи пострадавшим во всех населенных пунктах заняты 1393 человека, большая часть которых — сотрудники МЧС. 29 марта в помощь алтайским спасателям прибыли 62 сотрудника Сибирского и Уральского поисково-спасательных отрядов, а также 14 плавсредств.

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