Власти Алтайского края: первая волна паводка завершится не раньше начала мая

Сегодня, 16:24.
Жизнь

Губернатор Александр Карлин 30 марта сообщил, что первая волна паводка в Алтайском крае может закончиться в первой декаде мая, пишет официальный сайт региона.

Паводок на Алтае. Спасатели МЧС пришли на помощь жителям подтопленных населенных пунктов Алтайского края. Март 2018 года.
Паводок на Алтае. Спасатели МЧС пришли на помощь жителям подтопленных населенных пунктов Алтайского края. Март 2018 года. Фото: siberian.mchs.ru.

По его словам, по сравнению с первыми днями стихии ситуация улучшилась, однако вызывает опасения прогноз обильных осадков в течение ближайших трех дней в Алтайском крае и Республике Алтай.

Общий объем осадков прогнозируют в пределах месячной нормы и даже выше. "Если осадки выпадут с такой же интенсивностью и в Республике Алтай, ситуация будет развиваться по труднопредсказуемому сценарию", — отметил губернатор.

Недавно в Алтайском крае произошло уникальное явление: движение воды вверх по течению русел больших и малых рек.

— Это следствие исключительного стечения ряда факторов, когда вода поверху идет по ручьям и малым рекам, доходит до устьев, до мест впадения того же Чарыша, Ануя, Алея в Обь, но в настоящее время большая река не готова принять эти массы воды. Отсюда и это особенное явление. Сложная ситуация может возникнуть в бассейнах Бии, Катуни и Оби, — сказал Карлин.

Первая волна паводка завершится не ранее первой декады мая. Интенсивность и продолжительность второй волны паводка будет зависеть от многих факторов: количества осадков в Республике Алтай, температуры воздуха.

Губернатор отметил более высокую координацию работы служб и лучшую оснащенность, а также обученность персонала на всех уровнях региональной системы ГО и ЧС в сравнении с ситуацией паводка 2014 года.

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