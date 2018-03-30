Власти Алтайского края: первая волна паводка завершится не раньше начала мая

Губернатор Александр Карлин 30 марта сообщил, что первая волна паводка в Алтайском крае может закончиться в первой декаде мая, пишет официальный сайт региона.
По его словам, по сравнению с первыми днями стихии ситуация улучшилась, однако вызывает опасения прогноз обильных осадков в течение ближайших трех дней в Алтайском крае и Республике Алтай.
Общий объем осадков прогнозируют в пределах месячной нормы и даже выше. "Если осадки выпадут с такой же интенсивностью и в Республике Алтай, ситуация будет развиваться по труднопредсказуемому сценарию", — отметил губернатор.
Недавно в Алтайском крае произошло уникальное явление: движение воды вверх по течению русел больших и малых рек.
— Это следствие исключительного стечения ряда факторов, когда вода поверху идет по ручьям и малым рекам, доходит до устьев, до мест впадения того же Чарыша, Ануя, Алея в Обь, но в настоящее время большая река не готова принять эти массы воды. Отсюда и это особенное явление. Сложная ситуация может возникнуть в бассейнах Бии, Катуни и Оби, — сказал Карлин.
Первая волна паводка завершится не ранее первой декады мая. Интенсивность и продолжительность второй волны паводка будет зависеть от многих факторов: количества осадков в Республике Алтай, температуры воздуха.
Губернатор отметил более высокую координацию работы служб и лучшую оснащенность, а также обученность персонала на всех уровнях региональной системы ГО и ЧС в сравнении с ситуацией паводка 2014 года.
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