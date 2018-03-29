"Дай бог, чтобы ошиблись": Карлин рассказал о неутешительных прогнозах по паводку на Алтае

До конца недели в предгорных территориях Алтайского края вновь ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. За три дня может выпасть до половины месячной нормы. Это значит, что ситуация с паводком вновь может усугубиться, а напряженность может сохраниться до середины лета. Об этом 29 марта в ходе общения с журналистами рассказал губернатор края Александр Карлин.
По его словам, режим ЧС на всей территории края, введенный 28 марта, не снимается. Мало того, в тех районах, в которых вода уже спала, никто отбой не дает.
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
— Специалисты делают неутешительные прогнозы. Дай бог, чтоб ошиблись. Расслабляться рано. Дальше мы должны понимать, что до конца апреля может произойти еще одна волна паводка. Понижение температур будет приводить к замедлению этих процессов, повышение — к ускорению. Ко всем этим вариантам событий надо быть готовыми.
Сейчас идет оперативная передислокация сил МЧС. Спасатели концентрируются в тех муниципалитетах, где ситуация наиболее напряженная. Речь идет о Шипуновском, Усть-Калманском, Смоленском, Быстроистокском, Петропавловском районах. При этом в территориях, где волна уже прошла, спасатели будут оставаться.
По оценкам специалистов, снежный покров в Горном Алтае близок среднемноголетним показателям. От того, как этот снегозапас будет таять, и будет зависеть придет ли в край вторая волна паводка. В целом же напряженная ситуация может сохраниться до середины лета.
По оперативной информации на утро 29 марта, в крае остаются подтопленными 14 районов и один город. Количество населенных пунктов, где побывала большая вода, снизился с 69 до 64.
Затопленными остаются 4133 приусадебных участка (снижение на 559) и 1012 жилых дома (снижение на 212). В крае эвакуировано 1682 человека. Для проживания людей в период ЧС организовано 50 пунктов временного размещения, из них задействовано шесть. Сейчас в них находятся 177 человек.
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