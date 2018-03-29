"Дай бог, чтобы ошиблись": Карлин рассказал о неутешительных прогнозах по паводку на Алтае

Сегодня, 13:39.
Происшествия

До конца недели в предгорных территориях Алтайского края вновь ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. За три дня может выпасть до половины месячной нормы. Это значит, что ситуация с паводком вновь может усугубиться, а напряженность может сохраниться до середины лета. Об этом 29 марта в ходе общения с журналистами рассказал губернатор края Александр Карлин.

Паводок на Алтае 2018. С. Ясная Поляна Шипуновского района. 26 марта.
Паводок на Алтае 2018. С. Ясная Поляна Шипуновского района. 26 марта. Фото: Местные жители.

По его словам, режим ЧС на всей территории края, введенный 28 марта, не снимается. Мало того, в тех районах, в которых вода уже спала, никто отбой не дает.

Александр Карлин,
губернатор Алтайского края: 

— Специалисты делают неутешительные прогнозы. Дай бог, чтоб ошиблись. Расслабляться рано. Дальше мы должны понимать, что до конца апреля может произойти еще одна волна паводка. Понижение температур будет приводить к замедлению этих процессов, повышение — к ускорению. Ко всем этим вариантам событий надо быть готовыми. 

Сейчас идет оперативная передислокация сил МЧС. Спасатели концентрируются в тех муниципалитетах, где ситуация наиболее напряженная. Речь идет о Шипуновском, Усть-Калманском, Смоленском, Быстроистокском, Петропавловском районах. При этом в территориях, где волна уже прошла, спасатели будут оставаться.

Паводок на Алтае. Спасатели МЧС пришли на помощь жителям подтопленных населенных пунктов Алтайского края. Март 2018 года.
Паводок на Алтае. Спасатели МЧС пришли на помощь жителям подтопленных населенных пунктов Алтайского края. Март 2018 года.

По оценкам специалистов, снежный покров в Горном Алтае близок среднемноголетним показателям. От того, как этот снегозапас будет таять, и будет зависеть придет ли в край вторая волна паводка. В целом же напряженная ситуация может сохраниться до середины лета.    

По оперативной информации на утро 29 марта, в крае остаются подтопленными 14 районов и один город. Количество населенных пунктов, где побывала большая вода, снизился с 69 до 64. 

Затопленными остаются 4133 приусадебных участка (снижение на 559) и 1012 жилых дома (снижение на 212). В крае эвакуировано 1682 человека. Для проживания людей в период ЧС организовано 50 пунктов временного размещения, из них задействовано шесть. Сейчас в них находятся 177 человек.

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