В Алтайском крае из-за паводка объявили режим ЧС

Сейчас подтоплены населенные пункты в Чарышском, Краснощековском, Шипуновском, Солонешенском, Петропавловском, Смоленском, Советском, Третьяковском, Курьинском, Быстроистокском, Целинном, Усть-Калманском районах.

На территориях, пострадавших от паводка, усилили группировки спасателей, чтобы оказать максимальную помощь. Для ликвидации последствий паводка задействовали 1500 человек, 440 единиц техники.

В Алтайском крае работают аэромобильные группировки Сибирского спасательного центра, главных управлений МЧС России по Алтайскому краю и Республики Алтай, оперативная группа Сибирского регионального центра и 17 оперативных групп главного управления и пожарно-спасательных гарнизонов региона.

Все подразделения МЧС России, находящиеся в Алтайском крае, круглосуточно работают в режиме ЧС.

Что такое режим ЧС?

Чрезвычайная ситуация — это обстановка на определенной территории, которая сложилась из-за аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного бедствия, которые могут повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери.

Во время режима ЧС может быть запрещен или ограничен доступ на подтопленную территорию, а также может быть организована эвакуация людей.