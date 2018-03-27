"Воду мы ничем не остановим". В МЧС рассказали, как будет развиваться паводок на Алтае

Паводок на Алтае. Спасатели МЧС пришли на помощь жителям подтопленных населенных пунктов Алтайского края. Март 2018 года. Фото: siberian.mchs.ru. Паводок на Алтае. Спасатели МЧС пришли на помощь жителям подтопленных населенных пунктов Алтайского края. Март 2018 года. Фото: siberian.mchs.ru. Паводок на Алтае. Спасатели МЧС пришли на помощь жителям подтопленных населенных пунктов Алтайского края. Март 2018 года. Фото: siberian.mchs.ru. Паводок на Алтае. Спасатели МЧС пришли на помощь жителям подтопленных населенных пунктов Алтайского края. Март 2018 года. Фото: siberian.mchs.ru. Паводок на Алтае. Спасатели МЧС пришли на помощь жителям подтопленных населенных пунктов Алтайского края. Март 2018 года. Фото: siberian.mchs.ru. Паводок на Алтае. Спасатели МЧС пришли на помощь жителям подтопленных населенных пунктов Алтайского края. Март 2018 года. Фото: siberian.mchs.ru. Паводок на Алтае. Спасатели МЧС пришли на помощь жителям подтопленных населенных пунктов Алтайского края. Март 2018 года. Фото: siberian.mchs.ru. Паводок на Алтае. Спасатели МЧС пришли на помощь жителям подтопленных населенных пунктов Алтайского края. Март 2018 года. Фото: siberian.mchs.ru. Паводок на Алтае. Спасатели МЧС пришли на помощь жителям подтопленных населенных пунктов Алтайского края. Март 2018 года. Фото: siberian.mchs.ru. Паводок на Алтае. Спасатели МЧС пришли на помощь жителям подтопленных населенных пунктов Алтайского края. Март 2018 года. Фото: siberian.mchs.ru.

Всего привлечено к ликвидации последствий: 1442 человека, 402 единици техники, из них от МЧС России: 727 человек, 116 единиц техники.

27 и 28 марта МЧС прогнозирует, что на реке Алей в районе Рубцовска продолжится подъем уровня воды до опасных отметок (опасная отметка 550 см) возможно подтопление прибрежных территорий, населенных пунктов.

27-29 марта на реке Ануй у села Солонешное ожидается подъем уровня воды до опасных отметок (опасная отметка 300 см) подтопление прибрежных территорий, населенных пунктов.

27-28 марта сохранится высокая водность реки Чарыш на участке Карпово-2 – Белоглазово.

27-29 марта ожидается вскрытие реки Алей в районе Алейска, подъем уровней воды, возможно достижение опасной отметки (опасная отметка 760см), затопление прибрежных территорий, населенных пунктов.

Из заявления Гидрометцентра России:

— Развитие весенних процессов и интенсивный рост уровня воды (местами на 1,9 м в сутки) продолжался на реках Алтайского края; на реках Алей, Чарыш были подтоплены отдельные населенные пункты, приусадебные участки. 27-28 марта в связи с интенсивным снеготаянием продолжится подъем уровня воды на реках Алтайского края (Ануй, Чарыш, Алей, Песчаная) и малых реках Республики Алтай, местами возможно достижение неблагоприятных отметок.

Гидрологическая обстановка в Алтайском крае сохраняется напряжённой. На 26 марта 40 населённых пунктов попали в зону подтопления (это около тысячи домовладений). Организована эвакуация населения, однако, люди крайне неохотно покидают дома, а зачастую вообще отказываются выезжать.

Прибывший в Барнаул начальник Сибирского регионального центра МЧС России Сергей Диденко заявил, что "воду мы ничем не остановим".

Сергей Диденко,

генерал-лейтенант:

— При масштабном подтоплении территории главное – своевременно оповестить людей и эвакуировать из опасной зоны. Это единственный способ защитить людей, спасти их. На то мы и власть, чтобы решать эти вопросы организованно.

Начальник Сибирского регионального центра МЧС заявил, что люди должны знать об опасности. Способы оповещения могут быть самыми разными, вплоть до пресловутой рынды, сказал Диденко.

В Алтайском крае уже сосредоточена группировка МЧС России более 700 человек и 148 единиц техники. Спасатели сформированы в мобильные группы по 12 человек, распределены по проблемным населённым пунктам для организации экстренной помощи населению. Как только позволят погодные условия, в Алтайский край будет передислоцирован из Красноярска вертолёт Ми-8 для проведения воздушной разведки, эвакуации, доставки специалистов и жизненно необходимых средств.