Паводок на Алтае: как вести себя в зоне подтопления

1 Как подготовиться к наводнению?

Если вы недавно живете в своем населенном пункте, узнайте у старожилов, страдает ли эта территория от наводнений. Поинтересуйтесь, когда именно здесь случаются разливы воды — в первую волну паводка или во вторую.

Необходимо изучить границы возможного затопления. Также нужно знать редко затапливаемые возвышенные места недалеко от вашего жилища или места работы. Узнайте, где будет располагаться эвакуационный пункт во время наводнения. Запомните кратчайшие пути движения к таким возвышенностям и к эвакопункту.