Паводок на Алтае: как вести себя в зоне подтопления

В Алтайском крае резко начался паводок. 26 марта в зоне подтопления оказались несколько районов и городов. По словам губернатора Александра Карлина, паводковая ситуация в регионе усугубится. Рассказываем, как вести себя в паводок и что делать при внезапном наводнении.
Если вы недавно живете в своем населенном пункте, узнайте у старожилов, страдает ли эта территория от наводнений. Поинтересуйтесь, когда именно здесь случаются разливы воды — в первую волну паводка или во вторую.
Необходимо изучить границы возможного затопления. Также нужно знать редко затапливаемые возвышенные места недалеко от вашего жилища или места работы. Узнайте, где будет располагаться эвакуационный пункт во время наводнения. Запомните кратчайшие пути движения к таким возвышенностям и к эвакопункту.
МЧС обычно рассылает предупреждения о ЧС с помощью смс-оповещения. Также сигнал "Внимание всем!" передается специальными сиренами, которые установлены в населенных пунктах.
Получив такое сообщение или услышав сигнал, включите радиоприемник или телевизор (на волну местной программы). Сотрудники МЧС передадут информацию и инструкции населению о начавшемся наводнении.
В таком сообщении также указывают ожидаемое время затопления, прогнозируемые границы затопляемой территории, а также порядок действий при эвакуации.
Немедленно включите телевизор, радио, прослушайте рекомендации.
Отключите воду, газ, электричество, погасите огонь в печи.
Соберите запас пищи и воды, упакуйте в герметичную тару.
Если у вас есть время до приближения воды, укрепите или даже забейте окна и двери нижних этажей дома.
Все ценные вещи и документы, которые не понадобятся вам на эвакопункте, перенесите на верхние этажи.
С запасом еды, воды, а также с необходимыми вещами и документами проследуйте на эвакуационный пункт.
Специалисты МЧС рекомендуют иметь при себе:
- непромокаемый пакет с документами (паспорта, другие удостоверения личности, необходимые вам и вашим домашним, – свидетельство о рождении, пенсионное удостоверение и т. д.);
- деньги и банковские карты (можно сложить в пакет с документами или отдельно);
- медицинскую аптечку;
- трехдневный запас продуктов и воду;
- постельное белье и туалетные принадлежности;
- комплект верхней одежды и обуви;
- предметы личной гигиены.
Если наводнение случилось внезапно и вас не успели предупредить, необходимо как можно быстрее подняться на ближайшее незатапливаемое место. Нужно быть готовым к организованной эвакуации с помощью разных плавсредств или пешком по указанным спасателями бродам.
Чтобы спасатели смогли вас обнаружить и прийти на помощь, нужно обозначить место вашего пребывания специальными знаками:
- в светлое время суток можно вывесить на высоком месте белое или цветное полотнище;
- в темноте — подавать световые сигналы.
До того как прибудет помощь, оказавшиеся в зоне затопления люди должны оставаться на верхних этажах и крышах зданий, деревьях или на других возвышенных местах.
Эвакуируйтесь в ближайшее безопасное место.
Подготовьте плавсредства или соорудите плот из подручных материалов на случай вынужденной самоэвакуации.
Оставайтесь в ближайшем безопасном месте до схода воды.
В дневное время вывесите белое или цветное полотнище, в ночное подавайте световые сигналы.
Важнейшие правила безопасности в затопленной местности:
- не употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой;
- не пить некипяченую воду;
- намокшими электроприборами пользоваться только после тщательной просушки;
- стоящим в воде или находящимся в сыром помещении людям запрещается притрагиваться к электропроводке или электроприборам.
- не паникуйте, не теряйте самообладания;
- держитесь за плавающие предметы;
- постарайтесь связать из плавающих предметов плот и заберитесь на него;
- при угрозе утопления (если отсутствует контакт ног с дном) сбросьте с себя тяжелую одежду и обувь;
- отталкивайте от себя опасные предметы, имеющие острые выступающие части;
- плывите к ближайшему реально достижимому незатопленному участку с учетом сноса течением, двигаясь под углом к нему.
Когда вода ушла, остерегайтесь порванных и провисших электрических проводов.
Употреблять попавшие в воду продукты и запасы питьевой воды можно только после проверки специалистами Роспотребнадзора.
Имеющиеся колодцы с водой необходимо выкачать до полного осушения.
Перед входом в здание надо убедиться, что его конструкции не претерпели явных разрушений и не представляют опасности. Затем его в течение нескольких минут нужно проветрить, открыв входные двери или окна.
При осмотре внутренних комнат не рекомендуется применять спички или светильники в качестве источника света из-за возможного присутствия газа в воздухе, для этих целей следует использовать электрические фонари на батарейках.
До проверки специалистами состояния электрической сети запрещается пользоваться источниками электроэнергии для освещения или иных нужд.
Откройте все двери/окна и просушите здание.
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