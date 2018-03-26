"Ситуация более чем сложная": алтайские синоптики дали прогноз по паводку

Где самая опасная ситуация

Как рассказали altapress.ru в отделе по гидрологии Алтайского ЦГМС, наиболее сложная ситуация сейчас складывается в следующих местах:

среднее течение и верховья Чарыша (Чарышский, Шипуновский, Краснощековский районы);

Алей в районе Третьяковского района и Рубцовска (опасная отметка превышена на 13 см, за сутки уровень воды вырос на 2,6 метра);

Ануй в районе Солонешного (превышена опасная отметка);

Песчаная в районе Точильного (Смоленский район).

26 марта паводок пришел в Белокуриху, села Алтайское и Солонешное. Началось подтопление Бийска.

Какой прогноз дают синоптики

Улучшения обстановки на юго-западе края не прогнозируют — в ближайшие несколько дней ожидаются дожди и плюсовая температура. "Вода идет вниз. Вскоре паводок придет в Алейск и Бийск", — сообщили altapress.ru синоптики.

Александр Люцигер,

начальник Алтайского ЦГМС:

— В западных районах начинает падать давление. Температура в течение дня 26 марта может понижаться до слабоотрицательных значений. Днем 27 марта ожидается дождь и мокрый снег. В среду-четверг прогнозируются слабые осадки, но температура может подниматься до +10. Вскрывается верхнее и среднее течение Катуни, верховья рек Ануй, Песчаная, Чарыш, Алей. Ситуация более чем сложная. Если процесс и будет притормаживаться, то не сильно. Серьезных морозов не ожидаем.

По данным регионального ГУ МЧС, подтопления вызваны аномальными осадками и как следствие — интенсивным таянием снега. Склоновые стоки устремляются в пониженные участки местности и к водоемам. При этом промерзшая земля не в состоянии впитать всю эту воду.

Что говорят жители подтопленных сел

Жители Третьяковского, Краснощековского и Чарышского районов рассказали altapress.ru, что уже слышали о возможном повторении паводка. Жительница села Чарышское Татьяна Афанасьева рассказала, что люди, которые живут рядом с берегом реки Чарыш, вывозят имущество из дворов.

По словам директора школы в селе Куйбышево Николая Розбаха, ситуация в Краснощековском районе остается критической. Здесь работают спасатели. Жители ожидают, что вода может прийти снова.

За прошедшую ночь вода в селах Третьяковского района спала, однако сырость на улицах и в затопленных помещениях остается.