"Ситуация более чем сложная": алтайские синоптики дали прогноз по паводку

Алтайские синоптики дали прогноз по развитию паводка. В южных районах, где начало топить еще в пятницу, на выходных прошли дожди. Вода в реках прибыла еще больше. На неделе ожидаются осадки и плюсовая температура. "Ситуация более чем сложная", — заявил начальник Алтайского ЦГМС Александр Люцигер.
Где самая опасная ситуация
Как рассказали altapress.ru в отделе по гидрологии Алтайского ЦГМС, наиболее сложная ситуация сейчас складывается в следующих местах:
- среднее течение и верховья Чарыша (Чарышский, Шипуновский, Краснощековский районы);
- Алей в районе Третьяковского района и Рубцовска (опасная отметка превышена на 13 см, за сутки уровень воды вырос на 2,6 метра);
- Ануй в районе Солонешного (превышена опасная отметка);
- Песчаная в районе Точильного (Смоленский район).
26 марта паводок пришел в Белокуриху, села Алтайское и Солонешное. Началось подтопление Бийска.
Какой прогноз дают синоптики
Улучшения обстановки на юго-западе края не прогнозируют — в ближайшие несколько дней ожидаются дожди и плюсовая температура. "Вода идет вниз. Вскоре паводок придет в Алейск и Бийск", — сообщили altapress.ru синоптики.
Александр Люцигер,
начальник Алтайского ЦГМС:
— В западных районах начинает падать давление. Температура в течение дня 26 марта может понижаться до слабоотрицательных значений. Днем 27 марта ожидается дождь и мокрый снег. В среду-четверг прогнозируются слабые осадки, но температура может подниматься до +10.
Вскрывается верхнее и среднее течение Катуни, верховья рек Ануй, Песчаная, Чарыш, Алей. Ситуация более чем сложная. Если процесс и будет притормаживаться, то не сильно. Серьезных морозов не ожидаем.
По данным регионального ГУ МЧС, подтопления вызваны аномальными осадками и как следствие — интенсивным таянием снега. Склоновые стоки устремляются в пониженные участки местности и к водоемам. При этом промерзшая земля не в состоянии впитать всю эту воду.
Что говорят жители подтопленных сел
Жители Третьяковского, Краснощековского и Чарышского районов рассказали altapress.ru, что уже слышали о возможном повторении паводка. Жительница села Чарышское Татьяна Афанасьева рассказала, что люди, которые живут рядом с берегом реки Чарыш, вывозят имущество из дворов.
По словам директора школы в селе Куйбышево Николая Розбаха, ситуация в Краснощековском районе остается критической. Здесь работают спасатели. Жители ожидают, что вода может прийти снова.
За прошедшую ночь вода в селах Третьяковского района спала, однако сырость на улицах и в затопленных помещениях остается.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.