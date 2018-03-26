В предгорьях Алтая из-за сильного паводка людей эвакуируют на лодках

Паводковая ситуация за последний день серьезно осложнилась в Усть-Калманском районе. Подтопленными остаются дома в населенных пунктах Огни, Михайловка и самом райцентре. Маленькие речки с гор разбушевались и поднялись более чем два метра.
По словам Павла Зиновьева, главы администрации Усть-Калманского района, вода в районе отступает. Однако в ряде сел ситуация остается тяжелой. В Усть-Калманке паводок затронул 20 домов, в Огнях — 35. В этом селе сотрудники МЧС сегодня начали эвакуацию. Из зоны затопления на лодках вывезли три человека. Они находятся в пункте временного размещения. Остальных людей, пожелавших покинуть свои дома, развезли по родственникам.
Павел Зиновьев,
глава администрации Усть-Калманского района:
— На местах работают полиция и сотрудники МЧС. Необходимых средств спасения у них достаточно. Я сам объезжаю пострадавшие села. Тяжелое положение сохраняется в Бурановке, Ельцовке, Кабаново и других населенных пунктах. Сильно поднялась вода в селе Новокалманка, но угрозы повреждения моста пока нет.
Так выглядит небольшая речушка, протекающая под мостом в с. Новокалманка.
Сильнее всего пострадали от паводка на Алтае Чарышский, Краснощековский, Шипуновский, Солонешенский, Смоленский, Третьяковский районы. О подтоплении говорят и жители пригорода Барнаула.
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