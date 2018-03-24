Барнаул, суббота, море: корреспонденты altapress.ru прогулялись по городу

Корреспонденты altapress.ru прогулялись по субботнему Барнаулу. После вчерашнего стихийного бедствия обстановка куда более жизнеутверждающая. Но не везде. В поселке Булыгино проблемы с подтоплением серьезные, и не только на улицах — в домах.
В центре Барнаула на перекрестке ул.Крупской и пр. Красноармейский большая лужа прямо на пешеходном переходе. Причем после прошлогоднего ремонта по программе благоустройства.
Другой наш корреспондент тоже был в центре. У дома на ул. Партизанской, 130 прямо труднодоступная местность: даже внедорожники не суются. А на пересечении Партизанской и Красноармейского по тротуару не пройти — это, впрочем, старая проблема этого участка.
Еще один наш корреспондент побывал в поселке Булыгино. Дома местных жителей подтапливает, улицы — точно не для прогулок. У многих затопило надворные постройки, бани, туалеты, погреба.
Татьяна, жительница поселка, говорит, что обращалась в администрацию Центрального района, чтобы приехали разморозили трубу, которая должна отводить воду. Увы, никто не приехал. Ей лишь ответили: только когда вода войдет в дом, могут прислать машину — откачивать воду.
Самые затопленные улицы поселка — Семипалатинская и Краевая, они ведь в низине. Проблема в поселке, что называется, "с бородой": лет десять, сказали местные жители. Между тем все с дороги и из леса стекает в частный сектор, так как труба, которая должна отводить воду замерзла. А жители прокопали вдоль нее желоб.
А после того, как построили новую дорогу на ул. Кутузова, по ощущению еще одного нашего собеседника Сергея, стало еще хуже.
Как спасаются люди? У каждого в доме есть насос — средство первой необходимости. Владимир рассказал нам, что сегодня встал в полпятого утра — и все для того, чтобы выкачивать воду из двора. Провозился до обеда. А Татьяна сегодня вынесла из двора около 100 ведер.
Но нельзя сказать, что власти безучастны к бедам жителей. Сегодня администрация прислала в поселок две помпы для откачки воды. В огороде 88-летнего Валентина помпа работала с самого утра. Правда, огород до сих пор в воде (беседа велась в районе обеда).
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.