МЧС России: обстановка с подтоплением в Алтайском крае может осложниться

В повышенную готовность переведены подразделения Главного управления МЧС России по Алтайскому краю в связи с возможностью подтопления населенных пунктов края стоковыми водами, вызванными обильным снеготаянием, сообщили алтайские спасатели.
Во всех предполагаемых местах выхода воды на территорию поселений ситуация контролируется оперативными группами муниципальных образований и пожарно-спасательных гарнизонов.
В Чарышский и Краснощековский районы, откуда поступила информация о росте уровня талых вод, направлены оперативные группы главка. В готовность к выдвижению приведена аэромобильная группировка Главного управления.
Главам муниципальных образований рекомендовано перевести органы местного самоуправления, силы и средства муниципального звена РСЧС в режим "повышенной готовности". Для информирования населения проводится по дворовый обход. Подготовлены пункты временного размещения для людей, чьи дома могут попасть в зону подтопления.
В Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю работает оперативный штаб.
По прогнозу вероятность риска возникновения подтоплений вызвана повышением дневных температур воздуха до +10. Это, по оценкам специалистов ГУ МЧС, приведет к еще более интенсивному снеготаянию, формированию склонного стока.
В связи с этим возможны локальные подтопления приусадебных участков и жилых домов, расположенных в низменных участках местности. Обстановка может осложниться, в связи с прогнозируемыми сильными осадками и затруднением склонового стока из-за наличия наледи в руслах малых рек (притоки рек Ануй, Песчаная, Чарыш, Алей).
Наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться в Чарышском, Краснощековском, Шипуновском, Солонешенском, Смоленском, Третьяковском районах.
В ГУ МЧС обратились к жителям края в случае вероятности подтопления их жилища звонить по телефонам: 01, 101, 112.
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