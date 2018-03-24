МЧС России: обстановка с подтоплением в Алтайском крае может осложниться

Во всех предполагаемых местах выхода воды на территорию поселений ситуация контролируется оперативными группами муниципальных образований и пожарно-спасательных гарнизонов.

В Чарышский и Краснощековский районы, откуда поступила информация о росте уровня талых вод, направлены оперативные группы главка. В готовность к выдвижению приведена аэромобильная группировка Главного управления.

Главам муниципальных образований рекомендовано перевести органы местного самоуправления, силы и средства муниципального звена РСЧС в режим "повышенной готовности". Для информирования населения проводится по дворовый обход. Подготовлены пункты временного размещения для людей, чьи дома могут попасть в зону подтопления.

В Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю работает оперативный штаб.

По прогнозу вероятность риска возникновения подтоплений вызвана повышением дневных температур воздуха до +10. Это, по оценкам специалистов ГУ МЧС, приведет к еще более интенсивному снеготаянию, формированию склонного стока.

В связи с этим возможны локальные подтопления приусадебных участков и жилых домов, расположенных в низменных участках местности. Обстановка может осложниться, в связи с прогнозируемыми сильными осадками и затруднением склонового стока из-за наличия наледи в руслах малых рек (притоки рек Ануй, Песчаная, Чарыш, Алей).

Наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться в Чарышском, Краснощековском, Шипуновском, Солонешенском, Смоленском, Третьяковском районах.

В ГУ МЧС обратились к жителям края в случае вероятности подтопления их жилища звонить по телефонам: 01, 101, 112.