Стремительно и непрогнозируемо: синоптики рассказали о неожиданном развитии паводка на Алтае

Паводковая ситуация в крае развивается стремительно и во многом непрогнозируемо. Об этом altapress.ru сообщили в отделе гидрологии Алтайского ЦГМС.
Жители предгорных районов рассказали altapress.ru, что с гор уже течет талая вода. В Алтайском ЦГМС заверили, что снега в этом году мало, поэтому основную опасность представляет не он, а дожди.
— Точно сказать, что паводок начнется на этой неделе, нельзя. Но жидкие осадки и тепло будут способствовать подъему уровней воды в реках края, особенно в южных районах. МЧС в курсе ситуации, мы тоже отслеживаем обстановку. При необходимости дадим предупреждение, — заявили синоптики.
Где начало топить?
Самая сложная обстановка пока складывается в среднем течении Чарыша: в районе сел Карпово (Краснощековский район) и Белоглазово (Шипуновский район). Там уровни воды растут до 50 см в сутки, рассказали в отделе гидрологии. Таких осадков алтайские синоптики не ожидали — ранее они давали прогноз о похолодании с 19 по 26 марта.
20 марта после дождей в Краснощеково вышла из берегов речка Землянка. Сельский совет, коммунальные службы, ДСУ и жители села пытались удержать потоки талой воды, расчистить затор ниже по течению, сообщает "Районный вестник". Вода зашла в несколько домов.
Официально паводок в Алтайском крае не начался. Большую воду ждут в начале апреля, но тепло и осадки могут существенно ускорить процесс. Отдельные ситуации с подтоплением во Власихе и талыми водами в Бийске пока решают своими силами местные администрации, сообщили altapress.ru в МЧС.
Саперы Центрального военного округа уже начали подрывать лед на водоемах. Первое мероприятие провели на реке Бия в 17 км вверх по течению от Бийска.
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