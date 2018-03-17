"Плюс" и дожди. Когда начнется первая волна паводка в Алтайском крае?

Как altapress.ru рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю, ситуация с ходом весеннего половодья пока близка к норме. Опасения вызывает насыщение почвы влагой, промерзание верхнего слоя земли, а также ледяная корка, созданная оттепелью в конце декабря.

Паводок, начавшийся в Казахстане из-за обильных дождей, пока не угрожает Алтайскому краю, говорят синоптики. Но жители степных районов края боятся, что "поплывут": на выходные в Казахстане прогнозируют осадки с формированием талого стока, подъем уровней воды с выходом на пойменные участки.

Читатели altapress.ru, живущие в Локтевском и Третьяковском районах на границе с Восточно-Казастанской областью, считают, что и без "чужой" воды в этом году будет сложно из-за отсутствия снега и промерзания почвы. Обычно на территорию края из соседнего государства заходит вода, образующаяся после таяния снега, причем идет она по полям.

Снега в Казахстане и Алтайском крае в этом году немного — от 30% на равнинах до 70-100% в предгорьях от средней многолетней нормы. Однако земля промерзла глубоко — на 60-200 см. Это значит, что при плюсовой температуре почва не сможет быстро впитать талую воду, и она начнет стекать в низины.

В понедельник, 19 марта, в Алтайском крае начнется оттепель. Днем температура воздуха поднимется до +3...+8, в предгорьях +9...+11. С 20 марта ожидается неустойчивая погода с плюсовой температурой, дождем и мокрым снегом.

Как будет проходить паводок в 2018 году

Первая волна

По данным МЧС, на территории Алтайского края ожидается две волны паводка. Первая начнется предположительно в начале-середине апреля, когда активно тает снег в степной зоне и вскрываются реки в южных районах. Основную опасность на этом этапе представляют склоновые стоки, заторы, переполнение прудов, размывы дорог и дамб.

В случае ранней весны интенсивное снеготаяние может привести к скоплению склоновых вод в низменных участках и разливу малых рек. Это может существенно осложнить паводковую обстановку на территории Локтевского, Хабарского, Шипуновского, Курьинского, Красногорского районов, Барнаула, Рубцовска, Алейска, Заринска и Камня-на-Оби.

Вторая волна

Вторая волна ожидается в конце мая — начале июня. Это период таяния снега в Республике Алтай, когда поднимается уровень воды в основных реках. Сильные осадки и высокая температура воздуха в это время могут привести к серьезному паводку.

На подготовку к паводку и ликвидацию ЧС власти Алтайского края зарезервировали 424 млн рублей.