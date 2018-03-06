Стал известен прогноз паводка на Алтае весной 2018 года

В марте 2018 года в Алтайском крае будет на два градуса теплее средних многолетних температур. Однако в контексте предстоящего паводка обеспокоенность вызывает не это, а промерзшая почва и толстый лед на реках региона. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Алтайского края Виктор Мещеряков.
По его информации, с 9 по 18 марта в крае ожидают оттепель. В эти даты днем должна быть плюсовая температура. Затем с 19 по 26 марта синоптики предсказывают похолодание — температуры и днем и ночью будут со знаком минус. После снова наступит потепление.
Из этого следует, что интенсивно таять снег не будет. При этом его немного — от 30% на равнинах до 70% в предгорьях от средней многолетней нормы. Однако земля промерзла глубоко — на 60-200 см. Это значит, что почва не сможет быстро впитать талую воду, и она начнет стекать в низины.
Мещеряков также отметил, что весной 2018 года на реках намерзло большое количество льда — от 70 до 120 сантиметров. Это может осложнить заторы, которые ждут на 25 участках рек Алтая. Чтобы этого не допустить, лед будут чернить, пилить и, если потребуется, взрывать. В этих работах задействуют в том числе военнослужащих из Алейска.
Справка
Всего весенний паводок 2018 года в Алтайском крае может затронуть 204 населенных пункта. В зоне риска 15 тыс. домов, где проживают 42 тыс. человек.
На подготовку к паводку и ликвидацию ЧС власти зарезервировали 424 млн рублей из разных бюджетов.
В Алтайском крае подготовят 265 пунктов временного размещения вместимостью 35 тысяч человек. К борьбе со стихией готовят группировку из 14,3 тыс. человек и более 3,7 тыс. единиц техники.
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