В Новосибирске начали подготовку к приему паводковых вод с Алтая

Мероприятие было посвящено вопросам прохождения периода паводка в 2018 году в Новосибирской области.

То как пройдет паводок, зависит не только от работы специальных служб, но и от количества снега в горах Алтая. К 25 марта, после нескольких экспедиций на Алтай, специалисты Росгидромета по СФО смогут сказать, сколько снега там скопилось за зиму.

График пропуска половодья рассчитают ко второму апреля. Снижение уровня Новосибирского водохранилища будет продолжаться до 10 апреля, чтобы подготовить его к приему весенней воды рек Алтайского края и Республики Алтай.

За несколько месяцев до первой волны паводка специалисты разных ведомств встречаются на Новосибирской ГЭС, чтобы, проанализировать данные прошлого года, обсудить план работы на нынешний: предусмотреть все риски, подготовить план оповещения населения и спецтехнику на случай, если придется увозить садоводов с участков. В области обычно "под воду" уходят дачи в Советском и Первомайском районах.

Сергей Меняйло отметил, что в регионе "очень много объектов с отходами", и в случае их подтопления это может негативно сказаться на экологической обстановке.