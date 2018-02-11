В Новосибирске начали подготовку к приему паводковых вод с Алтая

Толщина льда в горах Алтая в пределах нормы, а вот промерзание почвы в верховьях выше нормы. Если плюсовые температуры придут уже в марте, могут "возникнуть определенные неприятности" в период паводка, заявил руководитель Верхне-обского бассейнового водного управления Валерий Борисенко на совещании полномочного представителя президента РФ в СФО Сергея Меняйло в Новосибирске. Об этом сообщил портал "Навигатор".
Мероприятие было посвящено вопросам прохождения периода паводка в 2018 году в Новосибирской области.
То как пройдет паводок, зависит не только от работы специальных служб, но и от количества снега в горах Алтая. К 25 марта, после нескольких экспедиций на Алтай, специалисты Росгидромета по СФО смогут сказать, сколько снега там скопилось за зиму.
График пропуска половодья рассчитают ко второму апреля. Снижение уровня Новосибирского водохранилища будет продолжаться до 10 апреля, чтобы подготовить его к приему весенней воды рек Алтайского края и Республики Алтай.
За несколько месяцев до первой волны паводка специалисты разных ведомств встречаются на Новосибирской ГЭС, чтобы, проанализировать данные прошлого года, обсудить план работы на нынешний: предусмотреть все риски, подготовить план оповещения населения и спецтехнику на случай, если придется увозить садоводов с участков. В области обычно "под воду" уходят дачи в Советском и Первомайском районах.
Сергей Меняйло отметил, что в регионе "очень много объектов с отходами", и в случае их подтопления это может негативно сказаться на экологической обстановке.
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