Какие регионы планеты могут пострадать от глобального потепления в ближайшие 25 лет

По мнению исследователей, наводнения угрожают Центральной Европе, Африке, Центральной и Северной Америке. А в Азии от воды сильнее всего пострадают жители Индии, Пакистана, Индонезии и Китая.

Как пишут ученые, шторма и сильные ливни будут сильнее во многих частях планеты, что в свою очередь приведёт к наводнениям. Как отмечают специалисты, в США и Канаде число людей, которые находятся в этой зоне риска, вырастет со ста тысяч до миллиона, в Китае — достигнет отметки в 55 миллионов человек.

Научные работники объяснили, что период в 25 лет они выбрали, потому что на данном временном отрезке тенденцию к потеплению нельзя изменить никакими мерами.