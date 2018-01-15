Какие регионы планеты могут пострадать от глобального потепления в ближайшие 25 лет

В ближайшие 25 лет из-за глобального потепления десятки миллионов человек пострадают от наводнений, заявили американские ученые в журнале Science Advances. Об этом пишет Life.ru.
По мнению исследователей, наводнения угрожают Центральной Европе, Африке, Центральной и Северной Америке. А в Азии от воды сильнее всего пострадают жители Индии, Пакистана, Индонезии и Китая.
Как пишут ученые, шторма и сильные ливни будут сильнее во многих частях планеты, что в свою очередь приведёт к наводнениям. Как отмечают специалисты, в США и Канаде число людей, которые находятся в этой зоне риска, вырастет со ста тысяч до миллиона, в Китае — достигнет отметки в 55 миллионов человек.
Научные работники объяснили, что период в 25 лет они выбрали, потому что на данном временном отрезке тенденцию к потеплению нельзя изменить никакими мерами.
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