Сильный ветер и похолодание: синоптики рассказали о погоде на неделю в Алтайском крае

С 12 по 18 января на территории края средняя температура воздуха составит -18…-13 °С. Ночью столбик термометра опустится до -20…-15 °С, а днем до -16…-11 °С. В регионе прогнозируют осадки, преимущественно слабые, и порывы ветра до 17-25 м/с. В середине периода ожидают похолодание.

В крае сохранится риск происшествий на дорогах. Наиболее высока вероятность возникновения ДТП на трассах P-256 "Чуйский тракт", А-322 (Барнаул — Рубцовск), К–06 Бийск — Белокуриха, К-02 Барнаул — Камень-на-Оби — граница НСО, а также на автодорогах Первомайского, Ребрихинского, Мамонтовского, Тальменского и Топчихинского районов.