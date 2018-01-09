Американец опубликовал видео замерзшего океана

Житель американского штата Массачусетс Райан Кэнти разместил опубликовал видео замерзшего Атлантического океана.
"Главная новость: пингвины появились на пляжах штата Массачусетс", — шутят пользователи в комментариях под роликом.
Спустя несколько часов Райан снял еще одно видео ледяного океана, на этот раз на фоне заката.
Столица и крупнейший город штата Массачусетс Бостон попал в самый настоящий ледяной плен. В последнюю неделю в штате Массачусетс стояли 20-градусные морозы, которые привели к массовой гибели акул, пишет belta.by.
Сильные морозы принес в США циклон "Грейсон", который синоптики окрестили "циклоном-бомбой".
Ранее сообщалось, что аномально холодная погода в Северной Америке привела к иллюзии замерзания Ниагарского водопада.
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