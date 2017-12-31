Туристы фотографируют "замерзший" Ниагарский водопад

Сам поток не замерз, однако водная пыль превратилась в лед еще в воздухе и осела на камнях и деревьях, создав эффект застывшего водопада.

Множество туристов приехали посмотреть на необычное зрелище привлекло в штат Нью-Йорк и канадскую провинцию Онтарио.

По прогнозам синоптиков, в Вашингтоне в новогоднюю ночь ожидается минус 13 градусов по Цельсию, а температурный рекорд для этого города был установлен в 1899 году, когда термометр показал минус 26 градусов.