В США крокодилы вмерзли в лед, а игуаны рухнули с деревьев от мороза

Из-за беспрецедентных морозов и снегопадов в нескольких штатах США объявлено чрезвычайное положение, передают Вести.
Вот уже несколько дней в американском штате Флорида столбики термометров держатся ниже нулевой отметки, местные фермеры в панике: гибнет урожай цитрусовых, пишет "КП".
Небывалые холода привели к гибели морских черепах и ламантинов у побережья Мексиканского залива. Замерзают игуаны, крокодилы и питоны. Крокодилы вмерзли в лед и впали в спячку, оставив над водой только нос и пасть. Когда температура повысится, аллигаторы проснутся, заявили американские зоологи, пишет kramola.info.
Замерзшие игуаны падают с деревьев. Рептилии не умирают, они дышат, но не могут двигаться. По словам экологов, не рекомендуется трогать замерзших игуан, так как они могут почувствовать угрозу и укусить, когда температура их тела поднимется. Игуана как холоднокровное животное не способна самостоятельно поддерживать температуру тела, она использует для этого температуру внешней среды.
Таких продолжительных холодов не было уже 20 лет.
Ранее сообщалось, что житель американского штата Массачусетс Райан Кэнти опубликовал видео замерзшего Атлантического океана. А аномально холодная погода в Северной Америке привела к иллюзии замерзания Ниагарского водопада.
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