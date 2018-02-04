В Барнауле выбрали чиновников, которые подготовят город к паводку

Глава Барнаула Сергей Дугин подписал постановление от 1 февраля 2018 года "О мероприятиях по пропуску ледохода и паводковых вод в весенне-летний период 2018 года".
Постановление принято "в целях организованного, своевременного осуществления пропуска ледохода, талых и паводковых вод, обеспечения безопасности населения, сохранности сооружений, мостов, товарно-материальных ценностей, устойчивой работы объектов жизнеобеспечения города".
В рамках его реализации предстоит подготовить сведения о количестве жилых домов, которым угрожает подтопление талыми и паводковыми водами, и о населении в них проживающем; провести разъяснительную работу с жителями до наступления паводка; определить порядок вывода домашнего скота и места его размещения; подготовить расчеты по временному отселению жителей из районов, подверженных подтоплению, определить пункты временного размещения и т.д.
В комиссию по пропуску ледохода и паводковых вод в весенне-летний период 2018 года вошли заместители главы администрации города и районов, инженеры, председатели комитетов.
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