В Барнауле выбрали чиновников, которые подготовят город к паводку

Постановление принято "в целях организованного, своевременного осуществления пропуска ледохода, талых и паводковых вод, обеспечения безопасности населения, сохранности сооружений, мостов, товарно-материальных ценностей, устойчивой работы объектов жизнеобеспечения города".

В рамках его реализации предстоит подготовить сведения о количестве жилых домов, которым угрожает подтопление талыми и паводковыми водами, и о населении в них проживающем; провести разъяснительную работу с жителями до наступления паводка; определить порядок вывода домашнего скота и места его размещения; подготовить расчеты по временному отселению жителей из районов, подверженных подтоплению, определить пункты временного размещения и т.д.

В комиссию по пропуску ледохода и паводковых вод в весенне-летний период 2018 года вошли заместители главы администрации города и районов, инженеры, председатели комитетов.