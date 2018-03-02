Барнаульский Затон будут спасать от паводка, надвигая земляные валы

В барнаульском микрорайоне Затон по улицам Матросская-Бортовая подрядчик "Союз 97" строит оградительный вал. Он будет защищать поселок от ежегодного паводка, сообщает официальный сайт мэрии.
Строители уже уложили 1 000 кубометров глины. Предполагается, что земляные заграждения снизят риск подтопления улиц.
В еще одном проблемном в паводок поселке — Лебяжьем — работники сельсовета и местные жители провели состоянии водоотводной сети. Комиссия определила участки, которые нужно очистить от снега и углубить в первую очередь. Такие мероприятия позволят снизить последствия паводка к минимуму.
В мэрии также сообщили, что 2 марта планируется смотр водооткачивающей техники, в котором поучаствуют восемь организаций Центрального района.
Ранее altapress.ru сообщал, что весной 2018 года 170 тыс. человек в 630 населенных пунктах Сибири могут оказаться в зоне подтопления.
Неблагоприятную ситуацию ждут в семи регионах СФО: Тыве, Бурятии, Алтайском и Красноярском краях, Томской, Кемеровской, Иркутской областях.
"В зоне могут оказаться 630 населенных пунктов с населением более 170 тыс. человек", — сказал Кузнецов на совещании с полномочным представителем президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло.
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