Барнаульский Затон будут спасать от паводка, надвигая земляные валы

В Затоне готовятся к весеннему паводку. Фото: Официальный сайт города. В Затоне готовятся к весеннему паводку. Фото: Официальный сайт города. В Затоне готовятся к весеннему паводку. Фото: Официальный сайт города. В Затоне готовятся к весеннему паводку. Фото: Официальный сайт города.

Строители уже уложили 1 000 кубометров глины. Предполагается, что земляные заграждения снизят риск подтопления улиц.

В еще одном проблемном в паводок поселке — Лебяжьем — работники сельсовета и местные жители провели состоянии водоотводной сети. Комиссия определила участки, которые нужно очистить от снега и углубить в первую очередь. Такие мероприятия позволят снизить последствия паводка к минимуму.

В мэрии также сообщили, что 2 марта планируется смотр водооткачивающей техники, в котором поучаствуют восемь организаций Центрального района.

Ранее altapress.ru сообщал, что весной 2018 года 170 тыс. человек в 630 населенных пунктах Сибири могут оказаться в зоне подтопления.

Неблагоприятную ситуацию ждут в семи регионах СФО: Тыве, Бурятии, Алтайском и Красноярском краях, Томской, Кемеровской, Иркутской областях.

"В зоне могут оказаться 630 населенных пунктов с населением более 170 тыс. человек", — сказал Кузнецов на совещании с полномочным представителем президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло.