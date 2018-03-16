Сильный ветер и до +11: синоптики рассказали о погоде на неделю в Алтайском крае

В целом же в период до 23 марта средняя температура воздуха составит -2…-7 градусов, сообщает ГУ МЧС региона.

Синоптики рассказали, что в начале следующий недели Алтайский край будет находиться под влиянием западного циклона. В понедельник, 19 марта, в регионе начнется оттепель. Днем температура воздуха составит +3...+8, в предгорьях +9...+11 градусов. В конце понедельника и первой половине вторника ожидают штормовую погоду. Прогнозируют снег, дождь, гололед и сильный ветер.

По предварительной информации, порывы могут достигнуть 18-23 м/с.

Начиная со второй половины вторника, 20 марта, из-за активных атмосферных процессов и циклонической деятельности ожидают неустойчивую погоду с колебаниями температуры воздуха и осадками в виде дождя и мокрого снега.

В МЧС отмечают, что наиболее высокая вероятность возникновения пожаров в Барнауле, Бийске, Рубцовске и Новоалтайске. Кроме того, ожидают повышенный риск ДТП, в том числе из-за сильного гололеда, осадков в виде дождя и снега, а также порывов ветра.

Наиболее опасными будут Чуйский тракт, трассы А-322, К-06 (Бийск – Белокуриха), К-04 (Алтай – Кузбасс), а также дороги Первомайского, Зонального, Бийского и Топчихинского районов.