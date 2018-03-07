Синоптики рассказали,что погода в России будет все хуже и хуже

Число опасных природных явлений и техногенных катастроф в России будет увеличиваться в среднем на 15-16 случаев ежегодно. Синоптики сделали такое заявление, проанализировав изменение климата в стране за последние 25 лет.
За последние 20 лет жертвами различных масштабных катастроф по всему миру стали свыше трех миллионов человек, и более 800 миллионов пострадали, сообщает Life.ru со ссылкой на доклад центра "Антистихия". Свыше 70% потенциально опасных погодных явлений происходит в теплое время года — с апреля по октябрь.
Согласно докладу, в России в зоне риска проживает около 90 миллионов человек — 60% населения. Годовой экономический ущерб от возникающих ЧС ежегодно достигает 675-900 миллиардов рублей, что составляет 1,5-2% ВВП, пишет ura.ru.
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