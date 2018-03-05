Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Алтайского края в праздничные выходные

Первая волна тепла придет вечером во вторник, 6 марта, и сохранится в течение 7 марта. Термометры будут показывать +2...+7, в предгорьях местами до +10. При этом будет дуть ветер до 12-17 м/с, местами до 20-25 м/c. Ожидаются осадки (мокрый снег с дождем), гололед, метель.

В ночь на 8 марта температура понизится до -8...-18, днем поднимется до -2...-10. Ветер будет юго-западный, 8-13 м/с, по востоку края до 15-20 м/с.

9 марта днем в крае будет в среднем -3...-8 градусов, ночью около -15...-20.

В выходные 10-11 марта ожидается неустойчивая с осадками погода. В субботу будет довольно тепло, -1...-5, а в воскресенье чуть холоднее, до -12 ночью.