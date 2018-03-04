Алтайские синоптики рассказали о "морозном дне" и волнах тепла

Волны тепла отмечались в декабре (с 25 по 27) и в феврале (11-го числа), когда в большинстве районов края температура воздуха повышалась до оттепели: от 0°С до +8°С (25 декабря в Краснощёково) и до +9°С (11 января в Солонешном и Белокурихе).

В Барнауле 26 декабря 2017 года температура воздуха повышалась до +2,4°С. Это самое высокое значение за минувший зимний сезон.

Волны холода пришлись на январь. Первая — с минимальными температурами воздуха -30-35°С — зафиксирована с 1 по 8 января. Вторая (более сильная) — с 21 по 28 января при установлении мощного арктического антициклона, который распространил свои границы от Карского моря до южных районов Казахстана и от Уральских гор до Байкала.

При этом антициклоне установилась аномально холодная погода на большей части территории края. Столбики термометров более недели опускались до -35-45°С, установив на некоторых метеостанциях края новые рекорды минимальной температуры воздуха.

Морозное "дно" было пройдено ночью 26 января, когда на 11 метеостанциях края температура воздуха понизилась до -40-43°С, Волчихе до -45,2°С, отметив в крае за прошедший зимний период самую низкую температуру воздуха.

В Барнауле в это же утро температура воздуха понизилась до -38,7°С, зафиксировав абсолютный минимум прошедшей зимы.

Зима 2017-2018 в Алтайском крае получилась холодной, со средней температурой воздуха -14-18°С, что в большинстве районов на 2-3°С ниже нормы. В Барнауле также зима получилась холодная, ниже среднемноголетних значений на 2,1°С.

Сумма выпавших осадков в крае за прошедший зимний период соответствует 38-80% от среднемноголетних значений. В Барнауле, как и в большинстве районов края, отмечается недобор осадков, всего 40 мм при норме 67 мм. В Барнауле самые снежные сутки были отмечены 27 декабря (4 мм).

Факт

Зима 2016-2017гг. в Алтайском крае была тёплая, на 2°С выше среднемноголетних значений, с количеством осадков от 60 (Чарышское, Родино) до 215 (Змеиногорск) мм., что соответствует 110-200% от нормы.